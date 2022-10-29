陳柏宇新碟面世　姜皓文再任MV男主角延續感動

歌手陳柏宇（Jason）的新專輯《The Fight Goes On》昨日（28日）推出，同時推出最後一首派台歌《有天》，繼第一首作作品《對得起自己》找來姜皓文（黑仔）拍攝MV後，今次MV再有黑哥坐鎮。

為了延續全碟歌曲MV一家人的故事，今次他找來黑仔扮演爸爸，不過他已由潦倒的運動員，變身成為跑步教練，Jason表示黑哥回歸，功勞不在他，他說：「我出乜嘢面都應該搵唔到黑哥返嚟，係公司同事同埋導演Kenji嘅功勞，再一次搵佢返嚟幫我哋包頭包尾，有個圓滿結束。」

黑仔表示很興奮可以再參與MV演出，他說：「好開心Jason、唱片公司同Kenji導演都好信任我，畀多一次機會我拍Jason MV。連接返上次做爸爸、潦倒嘅運動員，再做看更，發奮做人之後，依家做咗跑步教練。由於長大咗，所以唔單只隊crew，演員、就連我養嘅小狗金仔都長大咗！」黑仔向來注重飲食，但為了Jason，竟破例狂食雪條！他說說：「好耐未食過雪條，對上一次食雪條，就係拍《對得起自己》MV，食咗唔知4定6條，今次都係食咗咁上下多。其實只要Jason開聲就得，我一定會幫手，因為佢今次全部都係一啲好勵志嘅歌，係正嘅，好鍾意，加油！」