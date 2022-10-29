即食自煮系列　懶人恩物

每次看到節目主持或KOL教大家烹調美食，雖然很想學，但買材料、洗洗切切，再加上花時間的烹調時間，對懶人來講，實提不起勁。幸好坊間不時有新款的即食或簡易烹煮的出品，無論是老字號的招牌菜，又或方便打理的麵食，連上得大枱的宴客菜式都有，每日換款都無問題。

選擇多樣化

揀食材、醃製、烹調等每一個步驟，都要花心機和時間，如有人為你安排好最完美。香港仔新開一站式食材品牌COOK’IN為客人提供多樣化的選擇，品牌將食材分成成健康煮、買齊煮、好識煮、餐餐煮、方便煮及慳住煮等類別，讓客人按需要選擇。除有矜貴A5宮崎和牛、西班牙伊比利亞黑毛豬前後腿和加拿大北極清水白玉貝等高級食材外，即食系列就有惡魔牛雜煲、台式辣味三杯雞、栗子燜雞、咖喱魚頭、日式醬油三文魚頭及地中海風味燉牛肋條等，想大顯身手又或翻熱即食都無問題。

牛魔王之選

去本地麵店，牛腩、牛丸等配搭老是常出現。老字號勝利牛丸早前在北角和荃灣開設外賣店，近日更推出外賣店限定的禮品套裝及限量秘製清湯腩，內裏包括新鮮牛丸、牛筋丸、五香牛筋腩和自家製手工辣油。招牌的牛肉是百分百純牛肉製作，燜煮至入味的清湯腩，翻熱後加點辣椒油和冬菜，無論用來配麵條或淨食一樣咁好味，想在家吃到小店風味，毫無難度。

撈麵與湯麵

閒時在家，肚餓時候大多煮碗麵醫肚便算，李錦記近日推出2款即食食品系列，豐盛鮑魚撈麵系列有紅燒元貝鮑魚撈麵及鮑汁元貝鮑魚撈麵，台灣關廟刀削麵配3隻鮑魚，再加點元貝絲，無論配紅燒汁或鮑魚汁都咁夾。秘醬Q彈湯麵系列就有辛辣番茄湯麵及沙嗲湯麵，前者附有用指天椒製作的特辣辣椒粉，酸辣惹味。後者附有花生醬，倒入湯底拌來吃，加添風味。

翻叮珍珠堡

每次到速食店外賣漢堡，如果路途較遙遠，回到家打開後漢堡都會略為變形和變味。坊間雖有漢堡包和漢堡扒售賣，但要自己再買材料堆砌又麻煩。MOS BURGER於10月27日起在指定售賣店推出全新的冷凍珍珠堡，五目野菜珍珠堡內有炒香的紅蘿蔔、牛蒡、洋葱、蓮藕和豌豆5款蔬菜，配腰果加強口感。愛啖啖肉的就有濃郁的壽喜燒牛肉珍珠堡和惹味的牛肉胡椒珍珠堡，另外還有鮮味的海鮮珍珠堡，只要簡單翻熱就食得，原汁原味最方便。

無添加濃湯

來到秋冬，又是打邊爐的好日子。自己熬湯底要花時間，坊間買的現成品很多都有味精或其他添加物。Double Chefs Market早前推出2款方便又無添加的即煮湯包，日式鯛魚湯標榜選用鮮鯛魚，處理後煮香，加昆布、薑等煮3小時，食材再經打碎及多重過濾而成，鮮味十足。另一款日式雞白湯，以雞肉、雞殼、雞腳加蔬菜煮3小時，煲出純白雞湯，每一口都滿滿膠質。2款湯底除可直接飲用，也可作麵食、鍋菜或火鍋湯底，方便又健康。

傳統宴客

每逢喜慶日子，家中總是預備一大桌子菜式，燜冬菇、鵝掌等美食少不了，不過每次燜煮都要花大量時間，有時都幾辛苦。中環老字號蛇王芬即將推出即食的蠔皇鮑汁花菇燜鵝掌，處理好的波蘭大鵝掌加秘製鮑魚汁低溫慢煮4小時，再於煲內焗3小時至入味。配上軟腍的中國大天白花菇，兩者配合得剛好，用來宴客也很得體。

精緻軟餐

當年輕人日日大魚大肉，有些人可能因牙齒問題、體弱或遇上吞嚥困難，未能大啖吃固體食物，只能吃糊餐，長此下去影響食欲和營養。社企品牌CookEasy除提供新鮮餸菜包，近日正式推出家滋味軟餐，軟餐是指慕絲狀的半固體食物，品牌以優質食材打造軟餐，再將之還原成有食材或菜式的模樣，保留食材真味，現時提供的肉食有原味雞肉、冬菇雞肉、尊貴三文魚、魚柳及豬肉，可選配韓食柚子汁、西西里汁、瑤柱蠔汁或日式照橈汁。蔬菜有甘筍、南瓜和菜心等選擇，只要簡單翻熱便可開吃，相當方便。