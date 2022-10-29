吳速玲首開腔回應婚變　爆Seed反擊曹格：已超過負荷

「金曲歌王」曹格與結婚14年嘅太太吳速玲屢傳婚變，近日曹格頻頻「爆Seed」，不但親認與太太冷戰，日前更於凌晨時分連出7個Post，言語間明顯表露出失望及哀傷之情，當中一句「我老婆愛這個人」更疑似爆出第三者疑雲！至於吳速玲今日（29日）亦終於打破沉默，親自回應：「我不出聲不代表我默認這一切，這多年來我承受的已經超過我的負荷，面對很多事都選擇隱忍不去理會，對我來說那是我的傷口，更不希望攤在陽光下被檢視，看了一篇文章，其中有一句話提到，面對不好的關係，我們其實可以選擇離開，看到這一行字我潰堤大哭。」

佢續指正努力面對恐懼：「在選擇面對關係的時候，能不能釋懷？能不能解決問題？都是要看自己的心態，面對這樣的問題，我每天必需花很多時間告訴自己鼓勵自己，我知道自己面對的是一個複雜的人格，這陣子心情非常難解，我用工作來充實我恐懼的部分，但我知道一定要把自己顧好，一定要把內心變得更強大，這樣才能給孩子安穩的成長環境。這陣子我也思考了很多事，也面對了我的恐懼，我告訴自己，我一定跨的過去的，人生的道路上不是就充滿各種精彩嗎？ 雖然這種精彩很要命。」又強調：「困難要面對日子還是要過」，但就未有交代現時婚姻關係的最新狀況。