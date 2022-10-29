吃喝玩樂之選　韓物專門店與動漫限定店

自公布了0+3檢疫安排後，好多巴絲打急不及待出遊，首選的離不開日本與韓國，尤其韓國，不少哈韓迷想念當地的美食與美妝，在未搶到機票之前，或許全新的期間限定店可以慰藉一下大家胃口，還有《BLEACH》的粉絲，動漫剛與汽水品合作，推出期間限定體驗店，有得飲有得玩，過足癮！

雲集南韓多地名物

韓國很大，巴絲打去旅行離不開都是一兩個地方，想一次過玩盡、食盡多地絕對是高難度挑戰，Kstars Group Limited就由即日至12月31日於沙田廣場開設以韓國地方物產及直播為主題的期間限定店──「STAR K韓國地方政府特產專門店」。店內劃分為4大活動區，包括精選自韓國8道地區的物產專區、每月韓國地方推廣主題「濟州柑橘」物產專區、名人協會特選產品展示區及韓港兩地直播體驗區。專門店內的引入多款高品質產品，好似全羅南道的前美國總統特朗普所喜愛的「Ki Soon Do傳統360年歷史醬油」、慶尚北道的「Hyun Gyeong Tae傳統黑醋」和京畿道的「Kim Gyu Heun傳統韓果產品」等。此外，於即日至11月11日於社交平台官方網頁留言及登記後上載消費單據正本，消費最高者即有機會獲得掛頸式空氣淨化機一部及一年保養。而於不同日子還有不同折扣優惠，如即日至11月30日的韓國產品體驗月，全線產品正價8折等。

人氣動漫熱血聯乘

好多年輕人都喜歡飲汽水，其中最為人熟悉的可口可樂近年可謂搞作多多，仲不時帶來新口味，最近就聯乘日本人氣動漫《BLEACH》（又譯《漂靈》）全新電視動畫系列《BLEACH 死神千年血戰篇》，推出以動漫熱血精神作靈感的全新限定口味「可口可樂Soul Blast」飲品，同步更於即日至11月7日期間於尖沙咀K11 Art Mall開設「可口可樂Soul Blast」×《BLEACH死神千年血戰篇》期間限定體驗店，為迷絲帶來熱血體驗。全新口味以主角黑崎一護，酷炫亮眼作包裝，入面是以經典口味，無糖、無卡路里，搭配水果與甜品風味，衝擊味蕾。期間限定體驗場地為了帶領粉絲投入動漫魂境之中，現場以深紫色為主調，並特設5大熱血體驗，分別是2米高巨型動畫海報燈箱及角色造型裝置與逾800罐全新口味飲品加上日式動感風格砌成的產品牆、即場登記成為會員免費換領全新口味及限量《BLEACH》禮品、全新魂境AR擴增實境遊戲、全港獨家《BLEACH》極珍貴雕像展示、與Ani-Mall合作特設《BLEACH》期間限定店，於10月25、28至30日期間，提供多款周邊產品，包括Snaptee×Ani-One Bleach系列T恤、角色立牌、運動毛巾、手錶及雨傘等，延續魂境覺醒之旅，粉絲朝聖必到。