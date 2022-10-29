陳山聰艷福無邊　同劉穎鏇玩「胸壓」

藝人陳山聰、唐詩詠、劉佩玥（Moon）及劉穎鏇等，今午（29日）現身將軍澳，出席無綫新劇《超能使者》宣傳活動。玩遊戲時山聰「艷福無邊」，先獲詩詠「坐大脾」，後與劉穎鏇「胸壓」。至於張國強與區瑞偉「咀到瞓地」，場面搞笑！

山聰與Moon事後受訪，異口同聲希望將《美麗戰場》熱度延續至《超》劇。對於《美》劇結局被指爛尾，Moon說：「葉念琛拍咗好多個版本，呢個結局係佢自己剪出嚟嘅，我哋事前唔知。昨晚成班演員圍埋睇結局，反應同好多觀眾一樣，問『咁即係點』。（咁你覺得呢？）需要少少時間消化，因為昨晚睇番陳曉華死嗰幕，我都喊咗出嚟，然後今日又要宣傳《超》劇嘞。」

山聰多謝大家大讚自己「瀨尿演出」爐火純青，而《超》劇內他再次接受演技挑戰：「同『一言Sir』會好唔同，今次我演一個內地武術指導，刀槍不入兼銅皮鐵骨，由頭打到落尾。最難忘其中一場戲我要好型咁避開晒啲子彈，演嘅時候有啲難度。」 Moon即接口：「所場戲山聰好型，好有《狼人》Feel！」

山聰又自爆為了戲中的「鄉下話對白」，自己經常去幫襯食米線：「坐喺度聽啲『姐姐』講咩，返到屋企老婆都成日同我練，大家都喺度講，容易投入啲。」而Moon則打趣：「我會好溫柔咁對住戲中老公陳展鵬。我哋有場浪漫按摩戲，原來佢按摩都有一手，相信佢喺屋企都會幫佢老婆按。」