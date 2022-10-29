【M迷必去】BMW WE ARE M 汽車嘉年華×戶外音樂節

BMW將於2022年11月4日至6日（星期五至日）舉行「WE ARE M」汽車嘉年華×戶外音樂節與車迷慶祝M系誕生50周年。

隨着BMW 3.0 CSL於1973年問世，BMW M系於賽車場上飛馳的傳奇正式展開。適逢今年是M系誕生50周年，BMW將於2022年11月4日至6日（星期五至日）舉行「WE ARE M」汽車嘉年華×戶外音樂節，慶祝這個「始於賽道，普及全城」的傳奇系列。

屆時面積達14萬呎的「M Town」將進駐西九文化區，M迷來到可透過包括BMW M 博物館、M GARAGE幕後工序體驗、M遊樂專區、BMW Lifestyle生活精品區、BMW×SHELL巨型模型車盒打卡位及競速賽道等活動，全方位感受M系的魅力與特色。