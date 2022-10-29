由細滑起！小朋友玩轉極限運動　

以前提到極限運動，很多人還停留在危險、易受傷的思維，但自從上年奧運新增了滑板比賽項目，四個小項（男子公園、男子街式、女子公園和女子街式）的獎牌得主幾乎都是十來歲的年輕人，令大眾對於極限運動抱持了更開放及接受的態度。香港近年陸續有大型的戶外及室內滑板場開幕，在更多配套及專人指導下，吸引更多小朋友投入「踩板」懷抱，當中甚至有年僅3歲的小妹妹樂在其中，港產「滑板之星」相信指日可待！

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3歲要求學踩板

上年東京奧運女子街式滑板賽的金牌由當時13歲的日本選手西矢椛奪得，另一位於公園賽得銀牌的開心那則僅12歲，年紀輕輕已舉世知名。據室內滑板場SeedSkate的滑板教練Bryan指出，學習滑板最理想由6歲開始，而該場地亦提供3至6歲的兒童課程，可有系統、循序漸進地學習：「滑板有初、中、高級的技術，初級班學習基本功，如左右腳要擺放在滑板正確位置，在教練指導下慢慢向前推動，還有如何用一隻腳踩、平衡和轉腳向前滑行等動作。待準備好便可學習Kick Turn（急轉彎）、Ollie（豚跳，即利用後腳發力把滑板按下彈起）、落斜路轉彎等初級技巧。」採訪當日碰巧3歲小妹妹Leah來試堂，她謂從視頻平台看到滑板片段後，便主動向父母表示想要學習，而試堂時她表現淡定，平衡力相當不俗！同場還有10歲的Amber和13歲的Angel兩位初級學員，他們也是自發提出學習，學了3個月後均覺得平衡力明顯更佳，其中Amber現時已能在斜台下滑行呢！

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挑戰高難度動作

Bryan謂滑板分街式和公園式兩種，前者模仿街頭的布置，會有欄杆、台階等裝置，除平地動作，還有跳躍和技巧的花式。後者主要在碗池（碗狀場地）內進行，選手要在碗池內做出各種動作花式。玩家想在不同場地也應付自如，便要牽涉更多中、高級技巧，Bryan指出中級課程會學習不同方式的豚跳（Ollie）：「如從高位、斜台等進行跳躍，亦有在碗池內來回滑動時、滑上碗邊作站立停頓的Axle Stall動作，這招很考平衡力。」高級課程的動作更令人眩目，例如從斜台逆流而上、人和滑板同時跳起（滑板和腳不能分開）的Nollie，亦有跳起後只靠輪架（Trucks）在台邊滑動前進的50-50，及利用滑板的前半部分於平台上滑行移動的Noseslide等，無論是平衡、速度、專注度和膽量缺一不可！而在場亦有年僅7歲、已有兩年經驗的懿琳技術達中級程度，她認為透過滑板，自己的體力和平衡力都有提升，無論是高位及斜台Ollie，抑或Axle Stall等動作都能輕鬆駕馭。Bryan認為滑板技術達者為先，他於15歲時才開始學習，5年前20歲便考到正式資格作教練，而小小年紀的懿琳更於早前的館內賽得到冠軍呢。

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衣着裝備知多啲

玩滑板時，除有護膝、護肘、護掌和頭盔等基本裝備外，一身的穿着打扮亦要留意。首先留意褲腳不能太大，以免遮擋了腳板的視線。另外由於鞋頭經常和滑板摩擦，所以很易破損，以耐磨物料製造會比較合適。

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初哥必學滑板基礎

假如你對滑板抱有興趣又不知如何展開第一步的話，Bryan亦傳授了最基礎的踩滑板初哥要訣，有心的朋友不妨好好嘗試！

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滑板英雄出少年

上年東京奧運首次引入滑板項目，街式滑板賽的金牌得主由2007年出生、當時年僅13歲的日本西矢椛奪得，更是日本最年輕的奧運金牌得主，她7歲開始接觸滑板，最初只由父母陪練，後來以觀看影片學習為主。銀牌是巴西選手Rayssa Leal，比西矢椛細4個月，有小仙女的外號，早於11歲時已在巴西的滑板比賽中得到冠軍，也是巴西史上最年輕的奧運得獎選手。至於公園式比賽，12歲的日本選擇開心那奪得銀牌，她5歲開始玩滑板，是該屆最年輕的奧運獎牌得主。銅牌的英國選手Sky Brown也只有13歲，令不少觀眾為之驚艷。

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同場加映：小輪車（BMX）

極限運動有很多種類，除了滑板，還有廣為人熟悉的小輪車（BMX），現時主要分BMX競速賽及BMX自由式比賽，於2008年成為奧運比賽項目。2009年因應東亞運動會小輪車比賽，本地於葵青區開設了面積達39,200平方米的香港賽馬會國際小輪車場。上年4月小輪車場翻新後重新開放，當中包括有350米國際標準小輪車賽道和60米訓練賽道，除了可供訓練外，還不時舉行比賽，是本地唯一符合國際標準的訓練及比賽場地。