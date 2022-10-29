欣宜扮香港小姐出場　與草蜢合唱送驚喜

組合草蜢一連四場紅館昨晚（28日）舉行第3場演出，鄭欣宜（Joyce）、伍詠薇、盧海鵬、江欣燕、郭富城經理人小美、姜大偉與太太李琳琳等好友捧場，眾人在VIP席齊齊投入跳舞。而Encore環節，草蜢率領全場大合唱《嗲噢》後，看見Joyce狂舞，立即邀請她上台合唱，令全場驚喜尖叫。Joyce上台後先跟草蜢三子擁抱，蔡一傑叮囑她不可以除口罩，Joyce笑言：「我用眼神去表達！」問她玩得開心嗎？她說：「好開心，聽吓我嗌到把聲沙晒啦！」

草蜢點名Joyce的代表作《女神》，全場High爆，起身拍掌及揮動燈棒大合照後，蔡一傑拖住Joyce如「女神」出巡般，向四面台觀眾打招呼，蔡一智笑言似扮香港小姐出場，並響起音樂，Joyce搞笑配合講感言：「過去呢一年，我好開心！」全場爆笑。蔡一智接着說：「今晚睇完草蜢演唱會，欣宜未來一年會做更多好歌，更多好好演出，希望佢可以同草蜢合作啦！」Joyce答應：「好呀，一齊跳舞！」然後草蜢送她落台前擁抱道別。

之後繼續Encore部分點唱環節，歌迷大叫不同的歌名，其中有歌迷特別大聲叫《IQ博士》，全場掌聲，三子說：「嘩，呢首係我哋師傅嘅歌喎，好呀，一齊唱！」觀眾拍掌合唱，非常熱鬧。最後，草蜢以《我們》為第3場紅館演唱會畫上句號。