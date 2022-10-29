麥皓兒投資6位數出處女碟　感激丘梓謙支持追夢

藝人麥皓兒（Cayley）今日（29日）包下戲院為其首張專輯舉行發布會，男友丘梓謙（葱頭）帶花和公仔送女友，藝人包括歐陽震華、佘詩曼和吳卓羲等拍片打氣。Cayley是07年參選港姐入行，之後做演員，其實在學中三時她參加過18區歌唱比賽並獲亞軍，入行後一路拍劇仍不忘唱歌初心。今日發布新碟《愛就愛》，同時宣布加盟新公司，向樂壇發展。專輯共有12首歌，當中有國語版和英文版，還有華人電音教父楊振龍和全球百大DJ的Deigo Miranda製作兩個截然不同的混音版本，以跳唱快歌為主，投資共6位數。

問葱頭覺得女友跳舞如何？他避重就輕說：「唱歌就唔評論，要佢教我，不過我會比跳舞意見畀佢，我始終係Super Tiger成員。（買幾多張碟支持女友？）唔係送嘅咩？有冇嘢附送，送個香吻印落去。」Cayley說：「乜你有咁癖好！」葱頭笑言無引她吃東西當是支持。

Cayley讚葱頭舞技了得，曾在Sunny Wong舞蹈學校做導師，故有向他請教兩招。可會情侶檔合唱？她說：「睇吓反應點先，或者我唱佢跳。」現場播放她的新歌《感激您鼓舞》葱頭也有客串一幕。追夢特別感激男友？她說：「係感激大家，保持初心。每次演山不睇重得失，會享受過程。」問她何不參加《中年好聲音》？她澄清自己34歲，不合最低35歲報名門檻。

另外Cayley有份參加無綫真人騷綜藝節目《香港小姐再競選》今晚播出，她感謝公司揀選她，覺得她樣貌和皮膚還年輕，她希望將來有機會唱劇歌。