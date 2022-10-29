當兵問題擾攘多時　Jin@BTS嗌無辜：被鬧咗好耐

韓國天團防彈少年團（BTS）的當兵問題一直受到大眾關注，事務所早前宣布成員Jin將於本月底取消延期入伍的申請，預計年底前會當兵，剛推出Solo歌《The Astronaut》的他昨晚（28日）進行直播，首度公開談及有關當兵的問題：「我們在韓國因為這個問題被罵了很久，老實說的確感到很無辜。」

Jin指他們本來計劃在2020年推出專輯《BE》後陸續入伍，成員都已經準備好，但當時歌曲《Dynamite》的反應比預期好，便再推出歌曲《Butter》和《Permission to Dance》報答粉絲，其後又加了演唱會和格林美獎等行程，他自言因為怕凍，所以想在夏天入伍，本來打算在今年6月宣布暫停組合活動後服兵役，亦獲得事務所的同意，未料之後又要在10月舉行爭取釜山申辦世博會的演唱會。

他坦言曾與成員出現意見分歧：「我想最遲在秋天入伍，但成員說這可能是我們入伍前最後的演唱會，要完成這次演唱會才對得起粉絲。」他又指本來想在演出前公布當兵消息，但擔心粉絲會很傷心，故在演唱會結束後才宣布入伍。

另外，Jin將於明日亮相綜藝節目《Running Man》（RM），預告今日公開，Jin發揮搞笑本色，又聲言要取代池石鎮做《RM》成員。