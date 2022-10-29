女僕上枱　任住人派彩

工作忙碌，返到屋企仲要做家務，真係好辛苦，如果有個好似日本AV嘅女僕幫手就好喇！佢哋又索又好身材，而且仲肯捱肯做，更加對男主人服侍周到，請到佢哋完全唔會有投訴！不過唔好發夢嘞，都係睇吓呢幾部新片滿足幻想好過啦！

享受高潮

喺AQUA MOLE出品嘅《人妻肉欲家政婦》中，若月美衣奈因為老公失業而要打工，見到一份家傭工作薪酬優厚，於是即刻走去做。而聘請美衣奈嘅係一位中年小說家，對方見到阿妹身材激凸即色心起，唔單止毛手毛腳，仲趁清潔浴室時，叫佢順便用口清潔埋支架生。美衣奈為咗份工只好照做，之後男方更食住上，實行拉埋阿妹上床。不過奈妹好快就顯得非常享受，原來佢老公一直都交唔足功課，唔似得小說家咁帶畀佢高潮迭起！

獻身賠償

由DAS!推出嘅《中出給仕人妻》入面，愛月芹愛應徵做女僕，每日都為男主人山田先生做家務。有一日，芹愛唔小心打爛咗個花樽，驚到佢震晒，山田發現之後就話個花樽價值連城，要求阿妹獻身賠償，自此之後，佢就成為山田嘅床上玩伴。但原來呢一切都係山田設下嘅圈套，個花樽之所以咁滑手，咪就係佢做嘅手腳囉！

無性不歡

片廠名人之友推出嘅《誘惑T-BACK家政婦 4》，講述富安玲於奈係一位家政婦，佢最鍾意就係着T-Back做家務，搞到男主人硬晒軚，呢個時候佢就會主動勾引對方上床，原來亦正係佢做家政婦嘅目的，皆因佢本身無性不歡，打工唔係為咗搵錢，而係滿足私慾，所以男主人正好幫佢解決需要！