Super Girls分道揚鑣　Cheronna：一班女仔拗撬實有！

女團Super Girls出身的歌手Cheronna(吳嘉禧，原名吳嘉熙)為轉投新公司第二支單曲《逐步拾回自己》面世，日前接受電台訪問時，現年33歲的她自單親家庭長大，身為獨女為減輕母親的經濟負擔，未完成大學就決心入行，奈何至2014年參演劇集《女人俱樂部》，才能一嘗5位數字月薪的滋味：「是進了這圈子才了解，所有收入公司會先抽佣，之後再除五。很多宣傳唱歌，更是零收入。所以當年有報導指我們『吸金』，我心想『吸乜嘢金？』收入只跟文員差不多！最初更要向公司預支人工，是後來劇集播出多了廣告商演才較穩定，最高也是突然一個月有5位數，從未有6位數，這兩年疫情，更是零收入！」

談及2年前和女圑成員分道揚鑣，Cheronna否認與Jessica嫁人淡出及有傳Heidi與Yanny傳不和有關：「我們說話都太直接，加上工作一定有不同意見及情緒，多年來一直在磨合。始終一班女仔，拗撬及冷戰實有，我也會跟媽咪鬧交，但不能說我和媽咪不和，亦不能抹殺我們的感情。解散與Jessica嫁人無關，被許多不好新聞攻擊才是轉捩點。那時太多是非，最不開心我們努力出歌，每次出歌都被指抄襲，每次都拿來比較，是令我們心淡及失望，對自己、對組合、或對外間都是！也感覺是時候分開，我們年紀都不少，也不好意思再喊『大家好！我們係Super Girls！』」

談及感情，Cheronna跟夏雨兒子黃奕晨(Dixon)拍拖時常放閃，及至2019年8月有傳第三者介入分手，Cheronna坦言自己多段感情皆由她先主動追求男方，每次拍拖均會視對方為結婚對像，當中包括Dixon:「我曾視他為結婚對像，大家都有傾(結婚)。分開原因？是互信問題！當信任瓦解，怎彌補都沒用！無論是我是否信任他，或他是否信任我。我認為是我不信任他多些，亦因此，會讓他有很多hard time，會迫得他太緊，對所有事都會有好大疑心，那時我應該有些情緒問題。」

至於雙方有沒有出現過第三者？她說：「傳我有第三者，簡直是廢話！因對方是阿檸(903DJ薛晉寧)，我跟阿檸太好朋友，以前我們一齊玩，Dixon也會在場，根本無可能！屈我有第三者，是二次傷害！至於他(Dixon)有沒有第三者，她說：「你要問回他本人，我不知，亦證實不到。」單身兩年多，她坦言有追求者出現，但現階段只想專注音樂，與及處理成長的心理傷痛，暫未意接受新感情。