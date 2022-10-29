以前睇日本巨乳靚女，不外乎寫真女優或AV女優，而家陣仲多一個選擇，就係性感女Coser，佢哋火辣度超高，有啲甚至係挑戰性感底線，其中就有呢位Saku，今日佢特別扮成小惡魔同大家歡度萬聖節。

乳量超群

雖然隨住Cosplay文化普及，世界各地湧現唔少性感女Coser，但講到最啱心水嘅始終係日本妹，原因好簡單，因為大家都係從小已經開始睇日本寫真嘛，自然對日本妹有深厚感情，所以今日同大家見面嘅Saku，絕對啱晒口味！

佢唔單止萌味十足，心口一對巨乳更係令人眼前一亮，尤其係嗰條誘人乳溝，簡直係秒殺眼球，難怪佢嘅粉絲遍布世界各地。不過唔講唔知，1993年3月9日出生嘅佢，原來明年就踏入30歲喇，實在令人難以置信，橫睇掂睇佢頂多都係20歲出頭。此外，佢仲有個驚為天人嘅地方，就係嗰對37吋嘅巨乳，雖然佢冇講自己嘅Cup數有幾大，但唔少喺Cosplay活動上見過佢真人嘅粉絲都大讚話，佢嗰對巨乳真係超激凸。有趣嘅係，喺佢投身Cosplay界之前，其實係一名返朝九晚五嘅OL，真係估佢唔到！

人氣強勁

Saku早喺2012年便開始玩Cosplay，最初只係為咗減壓，後來得到愈來愈多人讚賞，令佢獲得前所未有嘅滿足感，便開始萌生以Coser為職業嘅念頭，並於2013年正式以Coser身份登場，先後推出多本Cosplay寫真集，憑住火辣巨乳及可愛萌味，不但喺日本人氣飆升，更獲得海外Cosplay展嘅舉辦單位邀請，先後去過多個國家演出。此外，佢亦開始經營網絡社交帳號，喺短時間成功吸納50萬粉絲。

隨住人氣愈嚟愈勁，佢嘅Cosplay造型露出度更係愈嚟愈高，佢解釋話作為性感女Coser，只係單純想畀大家欣賞到佢性感一面，早前佢更開設埋OnlyFans帳號，以會員制方式為粉絲帶嚟更激、更誘惑嘅Cosplay寫真，盡情滿足大家嘅眼球。

Profile

出生地：日本千葉縣

身高：155cm

三圍：37-24-35

雖然Saku嘅罩杯量不詳，但係憑住一對37吋巨乳，無論乜嘢造型都咁吸引，而且佢仲有另一個吸睛位，就係迷人蜜桃臀，真係令人流晒口水，如果大家想欣賞多啲佢嘅性感Cosplay照，就要Click入佢社交網喇！