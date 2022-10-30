《美麗戰場》爛尾鋪路拍續集　朱晨麗蔣家旻姊妹聯手再鬥陳瀅

陳瀅、方力申、蔣家旻主演台慶劇《美麗戰場》前晚（28日）播出最後一集，由於3人之結局留下大量謎團，引起不少觀眾激憤，瘋狂洗版留言「爛尾」，連陳瀅都話不滿結局，但原來這一切都是導演葉念琛意料之中，開放式結局全因為開拍第二季留伏筆！據知，下一季劇情「爆到飛起」，蔣家旻與另一奸角朱晨麗有秘密關係，方力申亦會回歸！

無綫劇集《美麗戰場》前晚大結局，開播以來無論劇中人物或劇情均成為網民熱話，而在結局最後一幕中，陳瀅突然接到「老公」疑似失蹤的方力申來電，衝出門口卻發現之前走佬去台灣的異父異母妹妹「反骨琪」蔣家旻竟然以黑色貴婦Look出現，講了句：「好耐冇見，你咁急趕去邊？」之後便全劇完，太多疑團沒有下文，令網民對這個結局不收貨，紛紛在無綫的社交平台留言怒吼：「唔明結局想點，冇頭冇尾」、「爛尾」、「未試過睇到咁嬲」，有網民講笑指劇集應該改名叫《美麗跣場》，甚至湧到導演葉念琛社交平台發洩不滿，群情洶湧！由於話題十足，該劇由大結局播出後至深夜時分短短幾小時，網上已錄得逾2萬搜尋，極速登上某知名搜索引擎首位，同時亦上了內地社交平台的熱搜，風頭一時無兩！

方力申重返「老婆」身邊

觀眾看得如此肉緊，原來全屬導演葉念琛的意料之中，今次開放式結局全因要為劇集第二季留伏筆，據知第二季劇情推進，「爆位」相當之多，朱晨麗與蔣家旻原來有「秘密關係」，是同父異母的姊妹，此點其實一早留有伏筆，包括朱晨麗內地富家女神秘背景，以及蔣家旻母親楊卓娜曾爆給吳家樂知，蔣家旻父親因殺了人着草離港等。而結局篇朱晨麗曾用普通話講電話，不少觀眾都估是否跟姜大偉通電，但其實在劇集開首她已跟母親講普通話，方力申失蹤確實與她及蔣家旻有關，方力申與葉導關係甚好，第二季又怎會令他死去就此消失？有指他將會重返陳瀅身邊，與她聯手對付朱、蔣！

導演葉念琛前晚被問到大結局引起觀眾激烈評論，他亦暗示會開拍第二季：「自己係一個拍電影出身嘅導演，今次拍電視劇要拍一啲同以前唔同嘅嘢，拍攝時已預咗觀眾會有呢種反應，大家追劇嘅熱烈討論度，令我好有滿足感。留白Ending我唔係第一個咁做，唔排除開第二季，大家集氣啦，我都希望原班人馬再拍。」對於與ViuTV《季前賽》打對台，他說：「自己收視一直冇跌，做到呢樣嘢係成功咗，成套劇入面好多演員被討論，無綫好耐冇試過，一個人寫劇本、執導同監製，最快拍完、最快播出，只要收視同熱度夠，就唔排除開Season Two。」

女主角不滿結局

前晚多位《美》劇演員飯敍兼一起看大結局，亦起哄叫葉念琛拍續集，方力申受訪時亦指飯局上葉念琛都有提到若果有第二季大約會點拍，故拍得成的話，絕對是願望成真，他亦好希望跟陳瀅可以有多些對手戲，因今次不夠多。陳瀅則在飯局上公然向葉念琛表達不滿：「我唔滿意個結局，我拍完成套劇，發現最唔了解個故事嘅人係我，不過，我都好同情鍾家寶（劇中角色），佢到最後連笑都唔識笑。」

該劇令「反骨琪」蔣家旻成功彈出，對於在結局尾聲出現引起不少回響，她說：「多謝大家支持！其實個結局係點，我本身係唔知，我只可以講嘅，就係曾經我錄過一句對白但最後係冇用到。呢個係Open Ending，導演想將呢個Ending交畀觀眾去諗，其實有好多好多可能性，大家可以聯想我返嚟係因咩事、會唔會方力申嘅失蹤係同自己有關。」