【是日通勝】

農曆十月初六

壬寅年 庚戌月 丙辰日

吉時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上9時至11時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、解除、破屋

忌：大事勿用

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：8、13、26、49

幸運顏色：銀、白

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：健康響警號，切忌偏食，要注意多菜少肉。

金牛座：把負面想法拋諸腦後，生活才不會變得更糟。

雙子座：愛情運超強，單身者有望迎來一段美好緣分。

巨蟹座：善有善報，有閒錢應拿來幫助有需要的人。

獅子座：心浮氣躁無助解決問題，笑多點可改善運勢。

處女座：得到幸運之神眷顧，能夠按自己想法行事。

天秤座：留意身體發出的警號，感到不適要盡快求醫。

天蠍座：是非多，易被人刁難，謹記小不忍則亂大謀。

人馬座：財運一般，投資要量力而為，勿鋌而走險。

山羊座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

水瓶座：富貴險中求，心態過分保守易錯失投資時機。

雙魚座：運勢平穩欠驚喜，穿橙色衫有助增強魅力。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）狗 惹是非

鼠：自信心強，面對各種問題都能果斷處理。

牛：想法偏激，易一意孤行，破財風險大增。

虎：人緣甚佳，適合聯誼會友，可盡興而歸。

兔：做事欠耐心，易固執己見，人緣受影響。

龍：身心狀態差，與人相處易顯得不耐煩。

蛇：桃花旺，有伴侶者宜抽空享受二人世界。

馬：行動力強，面對一切麻煩也能應付自如。

羊：心情暢快，遇到好事的機率也隨之變多。

猴：神采飛揚，稍加打扮，有助提升人緣運。

雞：貴人運強，放膽發揮自身才能可獲佳績。

狗：是日沖煞，運勢低迷，要注意個人言行。

豬：沒有偏財運，付出與收穫難以成正比。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

如何取一個有利事業的名字

每個人都希望自己才華得以施展，但是要在事業上有所成就並不是一件容易的事，除了要依靠自己的努力、貴人的扶持，還需要有一個能夠助力事業的好名字。從姓名數理的角度來看，姓名中的人格對命運的影響非常大。

1.處處有貴人相助

假如人格筆劃中有25、32、35等數，代表天資聰慧，品性純良，具備很好的貴人運，能夠受到家人及長輩的喜愛和提攜，其成功勢如破竹，即使遇到困難，總有人能伸手援助，事業發展順暢。

2.白手起家的創業者

姓名人格中有7、8、17、18、24、37、38等筆劃數的人，勤奮肯幹，意志堅定，才略智謀出眾，即使沒有很好的家底，仍能憑個人能力獲得成功，多屬於典型的白手起家型。

3.總能逢凶化吉

姓名人格中有15、16等筆劃數的人，性格和順，足智多謀，多受上司的惠澤，就算遇到不順的事情，總能冷靜地解決，可望事業有成，富貴榮華。

4.力求上游尋求發展

假如姓名人格中有21、23、24、25、29、31、33、37、45、52等筆劃數，代表具備智謀，能排除萬難，自身有一定官運，雖然不一定有大成就，但事業有成的機率要比別人大一些。