姜濤好勝Edan聰明！張繼聰做心靈雞湯　陪MIRROR傾低B嘢

藝人張繼聰首度跟MIRROR合作拍劇，他稱欣賞姜濤好勝心強，Edan則有天分又聰明，雖然大家年齡有差距，但絕無代溝，阿聰會跟他們大談低B事，又會充當心靈導師，笑言今次拍劇冇上錯船。

張繼聰與MIRROR成員主演的ViuTV劇集《季前賽》開播一星期，阿聰飾演雜牌軍「癡漢隊」的教練，打過甲二比賽的他，自言已多年沒打籃球，今次重拾打波熱情。以往拍過不少無綫劇的他，今次為ViuTV拍劇，不擔心被指倒戈：「好感恩，無論喺無綫定Viu，我拍嘅每一部劇，都係人哋畀機會我，我好畀心機去做，人生係好多不同章節。」對於劇集被安排對撼無綫台慶劇，他指在演員角度來說沒有所謂對撼：「演員只係負責拍好套劇，我覺得一個行業應該百花齊放，大家都做高水準嘅嘢，令觀眾覺得好多嘢睇同有討論度，咁先會熱鬧。（對劇集有冇信心？）有，拍嘅時候好愉快，睇劇本覺得幾啱數，每個演員都好畀心機去做。」

今次是阿聰首度跟MIRROR合作，他大讚Stanley球技最佳，Ian則較為內斂文靜，姜濤好勝心強，經常與他鬥射「匙圈」：「我會Respect佢，佢係好認真，唔想贏不如唔好玩，呢個都係我哋嘅共通點，所以大家好快打開話題。」他大爆Edan鏡頭外不停練波：「佢好勤力，係個好有趣嘅人。（佢好有喜劇感，同你相似？）佢有天分又聰明，係好好嘅材料，一定會愈做愈好。」

雖然與MIRROR有年齡差距，但阿聰認為完全冇代溝：「有時聽佢哋圍內傾偈，覺得佢哋成班好低B，但我會圍埋一齊傾，好開心。（有冇交流演戲心得？）冇，反而會傾吓心理上會唔會好大壓力，心靈健康緊要啲，我都經歷過，有時會好迷惘。」問會否擔心被搶風頭，他笑說：「可能啲人想睇我呢？不過Viu劇好多後生觀眾，又未必係我嘅觀眾層，控制到嘅嘢就畀心機做，控制唔到唔會理。」