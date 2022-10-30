娛圈單打︱大媽翻拍經典劇　為留回憶涉侵權

東網報道內地有16位退休大媽，不但萌起演出內地宮廷劇《甄嬛傳》的念頭，更加付諸行動，難得翻拍作登上熱搜，錄得百多萬不俗點擊，足見知音也不少，可惜原作製片人計劃採取行動要求相關視頻下架。不禁令人慨嘆地方的媽媽需要愛，難道就不能通融一下嗎？

試問哪個奶奶不也曾是青春少艾？這群大媽雖已一把年紀，早已遠離曾經年少愛追夢的日子，但仍然敢想敢做。當然，大媽《甄嬛傳》無法與原作相比，演技亦遠遜孫儷、蔡少芬，但也稱得上是在業餘水平內竭盡所能了，除自聘導演、化妝師，包下劇組外，又做戲做全套地進行「開機」儀式，更加前往中國影視拍攝基地——橫店取景，可見雖然是興趣班，但也沒有揸流攤。

大媽們為人生留下美好回憶，總勝過「等吃、等睡、等死」百無聊賴做「三等」老人，反正拍劇並非作奸犯科，怎也稱不上是壞過凱婷吧？各界應予以鼓勵。然而，大陸影視作品面世前需經重重審批，花費大量人力物力，大媽們想拍就拍，原作單位感「0尊」亦可理解。何況《甄》劇改編自網絡小說，版權又多一重考慮，若對涉嫌侵權行為明知而不揚聲，日後或有手尾跟。這就是大媽們只顧過足戲癮「媽劇ing」，缺乏marketing，既不知創意又不知策劃與溝通的重要性。

隨着社會富裕，素人由以往自資出唱片、開騷，已升呢為自資拍劇，這必成為有經濟條件一群的潮流玩意。在一個劣幣驅逐良幣，以假亂真的時代，說不定假以時日，贋品透支真品，人們談起《甄嬛傳》時再不知浙江孫儷，而只知大媽河北彩花了。