陳曉華怕狗變愛狗　拍拖先過「女王」關

前港姐冠軍陳曉華（Hera）有一隻4歲玩具貴富狗女「叮叮」，從小怕狗的她搖身一變成為照顧寵物起居飲食的「媽媽」，笑指湊狗全靠倒模朋友的手法，由挑選狗糧至跟愛犬大被同眠一樣跟到足，故對愛犬於床上大小二便亦習以為常，幸此「噩耗」到叮叮一歲起便戒掉，令Hera興奮得換走充斥尿味的床鋪。

談到當初願意挑戰恐懼養狗狗，Hera直言全因受朋友影響：「因為朋友有養開，我成日見就慢慢唔驚，因為玩具狗狗唔係點郁，我慢慢鍾意咗添！咁啱朋友狗仔生咗一胎狗BB，就畀咗一隻我，原意我想狗狗代替我陪父母，因為平時我一開劇就半夜先返屋企，有狗狗陪佢哋會冇咁悶。」

「我喺屋企係冇地位」

沒料叮叮成為Hera家中一分子後，不消一會便升呢為女王，獲父母及哥哥萬千寵愛，Hera說：「爸爸日日帶佢去街，有時我半夜收工返屋企，女仔落妝又搞一輪，因為叮叮同我瞓，我唔瞓佢又唔會瞓，爸爸為咗叮叮有得瞓，就叫我快啲瞓，又叫我多啲時間陪吓狗狗，依家我喺屋企係冇地位。」貴為家中女皇當然霸道，Hera透露愛犬非常黐身，對於陌生人接近主人會喪吠，問到將來拍拖怎麼辦？她笑說：「所以我為咗佢唔拍拖囉！或者帶個男仔畀佢Scan吓先，如果收買到佢咪OK囉！」