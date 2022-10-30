【開騷認錯】范瑋琪撞爆下巴縫15針　視王力宏為「沒血緣的家人」

台灣女星范瑋琪（范范）曾稱不滿台灣當局禁止口罩出口，即被網民圍攻，神隱多時的她，在前晚（28日）開始，一連兩晚於台北開騷，時隔接近3年重返舞台，圈中好友包括小S徐熙娣及王力宏等更送上花籃，她在現場見到大批支持自己的粉絲，即表現激動並哽咽的說：「好久不見，大家好嗎？還沒唱歌鼻子就有點酸酸的，相信今天來現場的人都是我最親密的朋友，你們一定是喜歡我10年、20年以上！」。范范在台上接受粉絲提問，搞笑的是，她聽到粉絲問：「會不會離婚？」後，她一臉尷尬並說：「我丈夫就坐在上面。」原來她聽錯問題，粉絲是問會不會再出專輯，她知道聽錯大呼：「天啊！我腦霧超嚴重！」

范范騷前接受訪問，說3年來冇唱歌，是上天給她的禮物：「我做錯事，因為這個錯誤，有3年時間沉澱，重新去跟自己和解，也重新回到學校、當全職媽媽，有往前的動力，恰如其分的范瑋琪。」

至於有否想過退出樂壇，范范說：「也不是我說退出就退出，別人要說我甚麼都無所謂，我覺得我就淡淡的淡出吧，也沒關係，美好的仗我都打過了，這就順其自然。」更笑說丈夫陳建州（黑人）常鼓勵她，但也常叫她：「不要亂發東西！」失言風波後，她只是間中網上發文，但仍有網民攻擊：「怎樣都會有人來講，我現在想幹就幹嘛，想唱甚麼歌就唱，不用過多遲疑。」

一直受暈眩症困擾的范范，說注射疫苗後曾多次暈倒，有次更出意外，致下巴縫15針：「可能是疫苗後遺症，我以為會死，還錄一段片給兒子，瘦5公斤，接下來一劑又瘦，一下子急速掉10公斤，反應超大，常常沒有力氣、掉頭髮，有時會暈眩、眼前1分鐘全黑，完全看不見東西就跌倒，朋友都服了我，到底怎麼回事，懷疑心臟有問題，等這次演唱會結束去做深入的全身檢查。」

另外，去年王力宏的離婚風波，曾一度傳出范范也牽涉其中，范范稱一直和王力宏保持聯絡：「我、黑人跟他是沒有血緣的家人，他很好，私事就不多說了，我們會一直陪着他。」