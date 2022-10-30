曾之喬分享歐遊短片　走出情緒迷霧

台灣女星曾之喬早前赴巴黎時裝周，與團隊結束工作後，便獨自到英國倫敦旅行，期間有幸坐上有天窗的黑色的士，喬喬透過天窗觀賞一棵棵的大樹及蔚藍天空，加上暖暖的陽光滲透車廂，令其心情變得平靜，原來伊人早於出發巴黎之行時，經歷了一場時間情緒迷霧之旅，故趁完成今次歐遊後，把旅程所見所聞剪輯成一條短片，並配以其柔和的聲線，與粉絲分享這一年多的經歷。

喬喬透露於該段痛苦期中，有很多的挫敗、倦怠、委屈、恐懼、恐慌、憂鬱，還有有很多個未知，甚至有好多完全不何徙何來的情緒，一波一波的朝她撲過來，幸滿滿正能量的她，一天一天地練習，朝向天、朝住光向前走，最後於很多不同的人幫助下，終於飛越了迷霧，再一次重生，她說:「今次我有滿滿的信心，沒想到來到之後，老天爺總是給我驚喜，超越我的想像，不只開心、順利跟幸福，每一天都有人說我的團隊人品爆發，非常幸運，我們完成了很多有質量作品，去了想去地方，吃了想吃的東西....我們玩得很開心，捨不得回台灣。」更指今次巴黎之旅如做夢一樣，雖然捨不得，但認為其實每一次旅程都沒有真正結束，因為每一次旅程都是重新出發，出發、回家。對於喬喬的剖白片段，好友許瑋甯、邱勝翊均留言鼓勵她，有粉絲亦表示聽完喬喬的經歷後很想哭。