【心理測驗】帶來好運的南瓜

說到南瓜，除了即將到來的萬聖節外，大家還會聯想到甚麼？不說不知，原來單單是這一個下意識的聯想，已經可以預測運勢。來自日網「占TV」公布的心理測驗，大家在變身嘩鬼過節之餘，不如都一齊嚟玩一下。

【問題】

請問提起南瓜，你第一時間會想到甚麼？

A.灰姑娘的南瓜馬車

B.萬聖節的南瓜燈籠

C.超美味的南瓜菜式

【結果分析】

A.「戀愛運」上升

南瓜馬車帶着灰姑娘到舞會與王子相遇，所以你的聯想是告訴你，近期的愛情運會有上升趨勢，那個他或她可能是曾經有好感而久未聯絡的舊相識，亦可能是同時在找尋另一半的人。一場命運般的邂逅正慢慢靠近，在「魔法」消失之前，要好好把握啊！

B.「事業運」向好

萬聖節的南瓜燈籠（Jack-O'-Lantern），據說其主人Jack曾與魔鬼達成協議，聯想到它反映你近期的事業運會有所提升，或許比起埋頭苦幹，你更需要透過談判去獲取與能力相符的收益，又或作出交涉去改變不適合你的現況。

C.「財運」變旺

食物是人類賴以生存、獲得力量的途徑，是所有人不可或缺的必須。首先想到食物，顯見你懂得享受生活，珍惜努力所得來的成果。近期你的財運會上升，不過大前提是你不能只是等待，必須有所付出、主動出擊，充分利用自己的優勢，才能有擴展個人財富的機會。