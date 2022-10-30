Jeremy捧場！應智越畀釗峰Chur爆　開騷惜肉如金

歌手應智越（細貓）昨晚（29日）於麥花臣球場舉行首個音樂會，好友Jeremy(李駿傑）@MIRROR特意現身捧場，釗峰@C AllStar則擔任特別嘉賓。原來釗峰與細貓屬「健身之友」，釗峰笑說：「佢真係好Chur，人哋答今日唔得閒，通常大家會遲少少再約，但佢約我如果今日唔得，佢會即刻問埋聽日同後日！」全場爆笑。

演唱會中段，細貓特意演唱《那些年》送給多年來身邊一班摯友，哽咽感激他們支持他追夢，提醒大家記得要初衷不變。他又公開多謝自己媽媽，場面感人。事後細貓受訪表示：「100分滿分，今晚我最多畀自己50分，我最近好多嘢做，真係耗盡咗，完全冇閉關為演唱會做準備，前兩日仲拍緊通宵戲！呢兩個星期冇乜點休息過。」

他坦言各方面，包括聲線都不在狀態：「冇得怨，我想把握每個工作機會，多謝咁多單位搵我做嘢。（拍咩戲？）我首次拍電影《拼命三郎》扮演鄭浩南個仔，都算多戲嘅，開工時大家都照顧、教咗我好多，同埋嚟緊我仲會客串哥哥（應智贇）嘅新戲，第一次客串畀咗佢，佢今晚冇嚟因為要開工囉。」

對於今年成績，細貓坦言：「人望高處，咁快講滿意就冇意思。（頭先多謝媽咪喎。）呢排忙到冇見過佢咁，佢話好心痛。佢係坐上客，今晚講呢啲說話，說服力大啲嘛。（做乜狂健身又唔騷肌？）睇到啲朋友Standard太高，自己驚未去到嗰個level，所以唔騷住喇。」