周美鳳遺失女兒愛犬　明星好友轉發消息

前港姐兼公關公司老闆周美鳳（Lelia）日前意外遺失女兒的愛犬Fidgi，她即時在各大社交平台廣發貼文，一呼百應，獲不同寵狗團體幫助，以及多位明星好友陳敏之、黎諾懿等轉發消息，最終尋回愛犬。Lelia講到過程時表示：「嗰日我帶咗狗狗去黃竹坑嘅工作室，工作室有後門，我開咗後門倒垃圾，但忘記咗關門，Fidgi得一歲，佢好貪玩，一支箭喺後門走咗出去。事後我同兩個工人都喊晒，我個女不停責怪我，我好擔心狗狗衝出馬路畀車車死，又擔心佢做流浪狗，黃竹坑真係好大，我又唔熟路，除咗印海報尋狗，我由下午四點一直搵到凌晨三、四點，真係搵到腳都損兼筋疲力竭。」於翌日朝早六時許，有兩名女生通知Lelia在海旁見到有位伯伯帶住Fidgi，Lelia即時飛奔接回愛犬：「Fidgi走失嗰日又餓又渴，佢後來一直跟住伯伯尾想問佢攞嘢食，伯伯唯有將佢帶返屋企畀水同糧佢，第二朝就帶佢去晨運，伯伯唔係想將狗狗據為己有，多謝伯伯幫我湊咗Fidgi一晚，亦好多謝嗰兩個女仔，我有懸紅尋狗，但佢哋點都唔肯收我嘅錢。」

經過今次事件後，Lelia深感香港人有愛心，非常感激在過程中出力的人：「有幾個社交群組好幫手，包括香港仔之友，仲有幾個寵物協會，我個女有一個狗主嘅群組IGGYS mama group，佢哋好熱心，知道我個女唔見狗，大家帶埋自己嘅狗搭的士出嚟幫手搵狗，我估我唔狗呢個貼文瘋傳咗幾千人，一齊幫手出嚟搵狗都有近30人，仲有藝人好友幫手轉發以及好多途人都有幫手搵狗，真係好感動，所以將來大家唔見嘢，我都會回饋畀大家。」