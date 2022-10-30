亨利卡維爾辭演《獵魔士》專心做超人　雷神細佬接班

英國男星亨利卡維爾（Henry Cavill）在DC超級英雄片《黑亞當》（Black Adam）最近上映後，宣布回歸飾演超人，昨日（29日）則宣布辭演Netflix電視劇《獵魔士》（The Witcher），接下來第4季將會交劍給澳洲男星「雷神細佬」里安漢斯禾夫（Liam Hemsworth）！

亨利於社交網站撰文表示：「我擔任利維亞的傑洛特的旅程，充滿怪物與驚險，很遺憾，在第4季我將會放下我的徽章與長劍。接替我擔任白狼的，是厲害的里安漢斯禾夫先生。正如所有最偉大的小說角色，我對飾演傑洛特的時光懷著敬意，將薪火傳給里安，期待他如何演繹這個最奇妙與細膩的男角之一。里安先生，這個角色有很精彩的深度，請你享受深入角色去尋找。」里安則於社交網站回應：「作為獵魔士迷，我很興奮可以有機會飾演利維亞的傑洛特。亨利卡維爾是個很棒的傑洛特，我很榮幸他傳位給我，容許我在下一章歷險拿起白狼的長劍。亨利，我是你的多年粉絲，你演活這個深受歡迎的角色令我啟發良多。我知道接下的工作很不容易，但我真的很興奮可以踏足《獵魔士》的世界。」

亨利是《獵魔士》原著小說與電子遊戲的忠實粉絲，但Netflix劇卻被觀眾批評偏離原著。《獵魔士》前編劇Beau DeMayo早前受訪時，坦言編劇團隊中有人不但不是小說與遊戲的粉絲，更主動嘲諷原著，導致士氣低落。拍到第3季也不肯好好跟原著拍攝，也可能是令亨利灰心離開的原因之一。