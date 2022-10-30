蔡一傑騷前失聲急打針　透露Zisac已克服創傷

草蜢一連4場紅館演唱會《RE:GRASSHOPPER 草蜢演唱會2022》昨晚（29日）順利完成，尾場前來棒場的圈中好友包括伍詠薇、林海峰、林德信、關心妍、鮑起靜等。尾場氣氛自然特別熾熱，一輪快歌《Lonely》、《好戲在後頭》、《華麗舞台》《三分鐘放縱》等打頭陣，又發起觀眾玩人浪，現場氣氛立即炒㷫。

相隔5年再踏紅館，草蜢指今次演唱會想與大家傾吓偈，故沒有度定台詞，說話隨心而發。唱出《心中的歌》前，蔡一傑講到草蜢成軍已經37年：「佢哋唔想講我哋幾多年，覺得好老，但係點解唔可以講，我哋成軍37年，呢啲係我哋嘅經歷，我哋10幾歲唱到依家，我好proud of。」答謝環節時草蜢除了感謝工作人員外，他們對師傅梅艷芳亦念念不忘，指每次開演唱會也覺得師傅會看到，傑仔說：「我哋唔會忘本，佢係我哋嘅家人，每次開演唱會都係送畀佢，所以一定要做得好，唔會失禮師傅。」

去到encore環節，蔡一智笑言今晚是omakase式encore，已選了一堆歌曲串燒送給歌迷。期間整晚演唱穩定的傑仔自爆原來開騷前失聲，他哽咽說：「今晚6點幾其實我係失咗聲，入咗醫院打針，我真係好驚，好驚見唔到你哋，不過依家已經開番聲，可以見番你哋。」草蜢唱出最後一首歌《我們》，傑仔一路唱一路爆喊，相當激動，完騷去到後台他仍喊不停。：「頭先醫院張單都未埋，護士就叫我趕返嚟紅館。」

草蜢完騷後接受訪問表示4場演唱會未夠喉，希望明年能開演唱會part two。MIRROR演唱會發生意外後，他們是首個演唱會有升降台裝置，問到是否花了不少時間確保安全？阿智表示：「可以咁講，都花多咗5、6日時間去綵排，所以成個騷都好順利。」至於請來MIRROR紅館演唱會受傷的舞者羅德智（Zisac）排舞，是否有意為他克服創傷？阿智續說：「唔係，一早就搵咗佢，好彩佢復原得幾好，原本佢會幫我哋跳，但係暫時就未去番以前咁，所以淨係幫我哋排一部分舞。佢創傷克服得都OK，希望佢快啲復原，可以多啲合作。」

傑仔講到開騷前突然失聲，他說：「呢幾日都冇事，把聲仲非常靚聲，今朝起身以為仲未開到聲，綵排到5點發覺唔對路，然後6點去醫院打針，姑娘仲叫我加油，慢慢先返嚟畀錢。自己好驚失場唱唔到，所以好大壓力，打完針返嚟一直冇講嘢、飲暖水，去到8點先慢慢開到聲，所以去到尾自己都忍唔住眼淚。」對於演唱會今次即興現場請嘉賓對唱，除了觀眾驚喜，他們也覺得玩得開心。