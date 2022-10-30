首爾發生人踩人慘劇　SM取消萬聖節派對

韓國首爾龍山區梨泰院昨晚（29日）一場大型萬聖節活動上，發生恐怖人踩人慘劇，導致至少151死826傷，當局收到約270宗與事故有關的失蹤報告，而多個與萬聖節有關的活動都宣布取消。

其中韓團EXO、Super Junior、NCT、少女時代、Red Velvet及aespa所屬的SM事務所每年萬聖節都會舉行派對，今日（30日）亦原定進行名為「SM TOWN WONDERLAND 2022」的紅地氈直播，但SM方面已宣布是次萬聖節活動取消，希望粉絲諒解。

SBS電視台亦宣布由於要播出新聞快訊，原定今午播出的節目《人氣歌謠》、《Running Man》及《Sing For Gold》將會停播，至於晚上播映的《我家的熊孩子》將會視乎情況再決定是否停播，KBS節目《全國歌唱比賽》、MBC節目《蒙面歌王》及tvN節目《出差十五夜2》亦宣布停播，而原定今日在釜山舉行的「BUSAN ONEASIA FESTIVAL」音樂節亦宣布取消，電影《自白》及《Remember》亦取消今日的謝票活動，姜河那與河智苑合演的KBS新劇《謝幕：樹立而死》原定明日（31日）舉行發布會，電視台已宣布發布會取消。