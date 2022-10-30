MC忽然喉嚨痛驚中招　洪嘉豪親近粉絲惹騷亂

亞洲博覽館舉行一連兩晚音樂祭昨晚（29日）頭場，有張天賦（MC)、洪嘉豪（Kaho Hung)，而Dear Jane做壓軸。Kaho與創作歌手Gordon Flanders合唱大家的歌，Kaho笑指自己本來很怕醜，但在對方面前變得自己很大膽，到Kaho Solo《及時行樂》時派飛吻冧粉絲，原本唱《還原淚》時落台想親近粉絲，卻引起混亂，迅即折返回台上，並說：「唔好意思，製造咗短暫混亂。」MC出場時透露帶病在身，唱完《乾》後即拍拍心口，笑言有驚無險唱到：「我對眼差啲擘唔大，把聲都萌萌哋。」不過現場保持水準，唱罷更不捨得離開。

MC受訪時稱自己頭痛和喉嚨痛，不過做了2次快測証實冇中招，估計是患感冒，他稱在台上有點怯：「因為是第一次唔舒服上台唱歌，擔心自己的演出，但好在都係掌握之內，控制到。」提到日前有男學生在比賽時獻唱他的《記憶棉》時，肉緊得唱到跪地，MC看到影片亦有留言鼓勵對方表示佩服：「回想當初，自己都未必敢all in將情緒投放出嚟，我唔想佢因為網上一啲評論，會令到佢從此唔敢唱歌，或者打擊自信。」事後地自揭「黑歷史」，發放一段唱周杰倫的《雙截棍》的影片，自嘲「全是感情」，MC表示該條片是中一時翻唱歌曲片段，問到是否好有感受？他說：「其實係，做咩都好，一定有開頭，開頭時候未必係最好，但要畀時間繼續努力，希望可以鼓勵到嗰位朋友。」

Kaho提到落台引起混亂一事，他稱因溝通上產生誤會行錯路，才立即走回台上：「一嚟大家好近，二來我怕控制唔到，所以真係唔好意思。」剛剛31歳生日的他，透露生日正日要為電影《超神經械劫案》開工，在片場獲張敬軒、王菀之等預備蛋糕為他慶祝。提到魏浚笙（Jeffrey）將他在片場睡相放上網，他解釋自己太攰經常在片場瞓覺，不介意睡相被公開，笑言：「呢個年代係興互放黑圖。」完成電影後便會專心準備下月舉行的演唱會，透露日子逼近，心情愈緊張，不敢鬆懈，但今次不會邀請MC做嘉賓，笑言見MC見到悶，觀眾都悶，想請其他人合作。