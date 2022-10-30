迪麗熱巴白滑女神肌　全靠精華液護膚法

女神迪麗熱巴最近影雜誌相被大家狂Like，各種造型都能輕鬆駕馭，同時也看得出皮膚狀態超級好，原來她在換季時會用精華液護膚。而且現時日夜溫差較大，早上出太陽時就非常悶熱，導致肌膚毛孔大開出很多油，到了晚上又會吹起寒風，令皮膚立刻變得乾燥甚至出現泛紅。這時只靠日常所用的化妝水和乳霜護理是不夠的，最好加上精華液為肌膚增強保護屏障。大家不妨參考迪麗熱巴的精華液護膚法，變成跟女神一樣好的膚質吧！

3種情況厚敷精華液

當遇上熬夜工作、換季及需要出席重要場合3種情況時，迪麗熱巴就會重點使用精華液。因為熬夜會令膚色暗沉，換季期間皮膚會變得較為敏感，所以在這些膚況不穩定的時候，塗上精華液會有助恢復肌膚健康和光澤。當出席重要場合，需要肌膚急救時，她會厚敷精華。方法是先取5滴分量的精華液，然後在掌心預先溫熱，再用手掌慢慢敷在臉上，讓皮膚吸收的更好。迪麗熱巴使用的是水油結合精華液，但其實精華液還有水感精華和油狀精華，分別適合不同人士，接下來就為大家推薦其他不同成分的護膚精華。

水感精華液

其實精華液大致可分為三種，一種是偏黏稠狀態的水感精華液，質地清爽不油膩，功效以補濕為主，無論任何季節或膚質都適合使用。The Ordinary多肽透明質酸面部精華是多合一面部精華，當中添加了4種抗衰老技術、親膚氨基酸以及多種透明質酸複合物，能顯著改善魚尾紋問題，以及肌膚彈性和緊緻度。另外，源自日本北海道的HABA深層活肌再生補濕精華，加入了雪松芽、芍藥花、櫻花和甘油葡糖苷粹取成分，能有效提升爆水力，並加強後續護膚品的吸收，令肌膚持久水潤。

油潤精華液

另一種是油潤的精華液，適合秋冬季使用，是精華液當中滋潤程度最高的。如果本身膚質偏乾，可在日常塗抹以外，加在粉底液中使用，讓妝容更服帖。日本高級保養品THREE最新推出的極致活顏全效精華油，添加了天然的精油，萃取大花蕙蘭與洋甘草根精華，豐郁的油質滲透至每一處肌膚紋理，深層呵護肌膚煥發細膩光澤。用法是先取適量於掌心，接着由下而上在面部肌膚抹勻，最後以雙手包覆全面，緩慢輕柔按壓至完全吸收。同系列推出的身體用精華油亦可照顧到身體每一處乾燥肌膚，使肌膚充滿彈性且柔軟。

水油融合精華液

迪麗熱巴使用的是Clarins Double Serum賦活雙精華，這種水油融合的精華液擁有水狀與油狀精華的優點，適合中性或油性肌在乾燥季節使用。同時這種精華液也最受由年輕肌膚轉為熟齡肌人士歡迎，既不會對肌膚造成負擔，又可以帶來滋潤的保養。賦活雙精華使用最親膚的2:1水油黃金比例，糅合21種高效水溶性及油溶性的修護植物萃取，能一次過發揮再生、滋養、補濕、活氧及防禦5大細胞修護功效。