潘瑋柏吳建豪袋330萬人仔　《披荊》藝人身價曝光

內地節目《披荊斬棘》下周決賽，22位男藝人搶16席「成團位」，當中呼聲最高嘅都係一班嚟自港台嘅藝人，不過近日網友未知賽果先爆身價，網上傳出部份哥哥今次拍攝嘅片酬，台灣男星片酬賺到笑，以一期為計算直到遭淘汰為止，當中吳建豪﹑潘瑋柏就隨時穩袋330萬人民幣（約350萬港幣）！

網傳名單上指吳建豪﹑潘瑋柏身價最高，每集收55萬人民幣（約59萬港幣），因二人人氣極高，到目前成未淘汰，以此推算節目五場公演加上首場個人騷，總共6場表演就已經賺夠330萬人民幣（約350萬港幣），片酬成冠軍！而吳克群﹑蘇有朋就傳片酬為45萬人民幣（約48萬港幣），信（蘇見信）傳片酬為43萬人民幣（約46萬港幣），眾人均成功打入決賽，薪酬夠禾味。

香港人熟悉嘅劉愷威則有傳收25萬人民幣（約27萬港幣）一集，不過佢喺第四場公演時已被foul，加埋首場表演，按該片酬計算佢就似乎已袋125萬人民幣（約135萬港幣）。溫兆倫被指片酬為12萬人民幣（約13萬港幣），可惜佢喺第一場公演賽後就被淘汰，兩集節目被傳收24萬人民幣（約25萬港幣）。

反而身價最低嘅、出道多年內地歌手鄭鈞片酬只有9萬人民幣（約9萬7千港幣），不過佢仍未被淘汰，最後有機會袋54萬人民幣（約58萬港幣），加埋衍生團綜《我們的滾燙人生2》都有鄭鈞參與，身價墊底仍有斬獲。