【日本出遊】疫後重遊　關西6大新景點

日本疫後開關，大家終於可重遊日本，關西大阪更是不少旅客的首選，事關這兩年，當地新開了不少好玩又適合「打卡」的新景點，今次先精選6個介紹給大家：

（一）超級任天堂世界．遊戲真實還原

日本環球影城（USJ）在2021年3月新開放了全新園區「超級任天堂世界」（Super Nintendo World），它完美地立體呈現任天堂遊戲場景，遊戲中的庫巴城、長棒山、碧姬公主城堡，都幾乎100%還原，遊客更可戴上「能量提升手環」碰擊園內各四方磚，模擬儲金幣及道具玩法，令Game迷玩得更興奮投入！

園中有兩大必玩遊戲，包括「馬里奧賽車：庫巴的挑戰」，它以AR及立體光雕投影技術，重現遊戲中賽車激鬥的緊張刺激場面；另外還有老少咸宜的「耀西的冒險」，大家可以學像馬里奧，騎在耀西背上漫遊園區。而園中餐廳，無論食物還是場景，都充滿任天堂遊戲色彩，每個細節都讓人有驚喜。

日本環球影城「超級任天堂世界」

地址：大阪市花區櫻島2丁目1番33 號

（二）萬博BEAST．刺激攀上攀落

位於大阪府吹田市萬博紀念公園內的「萬博BEAST」，早在2020年3月已開幕，是現時世界最大的攀爬式遊樂設施！它外觀像巨大六角形攀架，高約24米並分四層，內有合共120種體驗遊戲，包括木桶飛行、空中踏單車、空中滑浪、空中滾軸溜冰，以及各式各樣的獨木橋及繩索攀爬，要過關攻上頂層，真怕拚命一整天也未必夠時間。

萬博BEAST

地址：大阪府吹田市千里万博公園

（三）teamLab 植物園．神秘又夢幻

剛翻新重開的大阪長居植物園，跟人氣美術館teamLab合作，從今年7月29日起新增了「teamLab Botanical Garden Osaka」常設展覽，面積達24萬平方米，種有超逾1,200種植物的園區，晚上會結合teamLab的藝術作品，化成戶外的光影藝術館，遊人可遊走於各蛋形光球間，光球會跟外在環境互動，色彩與聲音會不斷產生變化，令植物園更添神秘夢幻感。

teamLab Botanical Garden Osaka

地址：日本大阪市東住吉區長居公園1-23 長居植物園

（四）通天閣巨型滑梯．滑着看風景

大阪地標景點通天閣，在2022年5月剛新開了巨型滑梯設施「Tower Slider」，高逾27米的它，從3樓瞭望台滑至地面僅需10秒，全程除了尖叫還可以看風景。玩完滑梯，還可以登上通天閣在2019年新開的展望台「Tip The Tsutenkaku」，在它懸空的部分有透明玻璃地板，可從92米高度下望大阪風光，可考驗你心臟是否夠強大。

通天閣 Tower Slider & Tip The Tsutenkaku

地址：大阪市浪速區惠美須東1-18-6

（五）哥斯拉迎擊作戰．飛索送入口

於2020年10月開幕的「哥斯拉迎擊作戰」，是位於兵庫縣淡路島公園二次元之森內的遊樂設施，它最大賣點當然就是那頭1:1的哥斯拉巨像，玩者可親身乘着飛索，送自己進哥斯拉巨口中，未玩都已夠心驚；此外你還可拿槍一起痛擊哥斯拉，及參觀哥斯拉博物館和特攝戲棚。在二次元之森，可順道參觀其他動漫主題設施，包括火影忍者村，你大可在木之葉忍村慢慢打卡，吃碗一樂拉麵才離開都可以。

二次元之森「哥斯拉迎擊作戰」

地址：日本兵庫縣淡路市楠本2425番2号

（六）新世紀福音戰士京都基地．測試同步率

位於京都的太秦映畫村，素來以呈現日本江戶時代生活而著名，但近年它也力搞新意思，包括在2020年10月新開了「新世紀福音戰士京都基地」，它是聯乘大熱動畫《新世紀福音戰士》的新設施，在日本古裝街上竟豎立起初號機的半身巨像，遊人不但可站在它掌上拍照，更可登入它的駕駛艙「測試」同步率，在夏天甚至會有同主題的夏水禮活動。映畫村還會不定期舉行期間限定展覽，像今年夏天舉行的《幪面超人50周年》和《鬼滅之刃》展覽，動漫迷肯定大滿足。

太泰映畫村「新世紀福音戰士京都基地」

地址：京都市右京區太秦東蜂岡町10