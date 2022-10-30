得閒飲茶　口味獨特自沖都得

秋日乾燥，適時補水相當重要。除了水，富不同風味的茶飲亦是一個好選擇。近日除茶飲店推出新品，坊間也有新口味的茶飲，讓大家安坐家中好好享用，即飲或即沖靚茶都無問題。

百變聯乘

本地的茶飲店成行成市，想突圍而出就諗計，新派茶飲店1011 SIPTEA最近和不同品牌作聯乘。品牌和精品咖啡店拾 JU Coffee 合作於尖沙咀開設新專門店，到時會一拼供應蕎麥冬瓜茶、蜂蜜檸檬奇亞籽、奇異果白木耳沙冰，以及來自巴西、埃塞俄比亞等地咖啡豆沖泡的咖啡。同時間店舖會不定期和本地藝術家合作，推出每月精選的藝術作品。另一方面，由現時至11月18日，指定茶分店和Barbie合作推出期間限定聯乘系列，當中有士多啤梨爆珠梳打及檸檬玫瑰花茶2款粉紅特飲，荃灣限定店會有3層架下午茶套餐和士多啤梨奶油吐司供應，讓少女們沉醉在粉紅空間之中。

健康飲檸檬

有時喝水加點檸檬，清新又健康，Mother Pearl由現時至11月19日推出「請你食檸檬」茶飲系列，「叫那星」選用本地香水檸檬和鮮楊桃肉配搭，再加椰子花蜜、活性碳珍珠，酸爽開胃。「一鼎桔」以香水檸檬、青桔果肉配泌香茉莉茶和椰子花蜜，解渴富果香。邊飲邊支持本地出產，一舉兩得。

生薑驅寒

來到秋冬，很多人容易手腳冰冷，長時間在公司坐下，偶然都想來一杯薑茶暖身。黑酢家除有黑豆蕎麥茶和黑豆桂圓紅棗茶適合秋冬飲用，早前推出全新改良版的日本生薑黑豆茶，選用高知縣生薑及烘焙丹波黑豆製作，不含糖分、無添加，薑味強烈，有助溫補脾胃、促進血液循環和驅寒，做到攰沖泡一杯，提神保溫。

啤酒花茶

除了中西茗茶，偶然都會品嘗花茶，除玫瑰、茉莉等常見的種類，還有其他選擇。香港生命科技青年會和本地手工啤酒品牌麥子合作，釀製出新口味的蜂蜜杞子啤酒外，還有有氣蜂蜜杞子啤酒花茶，成分有茶葉、啤酒花、蜂蜜、杞子和蘋果酸，配以二氧化碳製造的啤酒氣息氣泡，又滲出精釀啤酒的香氣和風味。啤酒茶有寧神舒眠的功效，這次加入其他健康食材來做茶，味道清甜，而且不含酒精成分，就算唔識飲酒，也可以隨時「啤一啤」。