遊日必備　雙卡手機巡禮

去日本旅行，梗係要帶埋部雙卡手機去上網兼影相啦！（設計對白）

日本10月11日起大幅放寬入境措施，取消入境人數上限，並開放自由行，一時之間不少香港人紛紛「回鄉」。身處當地想開着原有電話卡又想慳番漫遊費，最理想方法是買張當地SIM卡再放入雙卡手機使用。適逢最近有唔少雙卡手機面世，今次就同大家搜羅出來，其中Nokia X30 5G特設三腳架模式，夜拍分外靚，日本夜景保證盡收眼底！

長曝穩定

旅行當然要帶部攝力強勁的手機去，Nokia X30 5G配備PureView 5,000萬像素主鏡頭，支援f/1.9大光圈OIS光學防震，並以Corning Gorilla玻璃和DX+保護，容許達98%光線通過，先天採光度十足。另具備1,300萬像超廣角鏡頭，背後Capture Fusion影像融合技術能令相片中心部分獲得更多細節。針對夜拍，除提供極夜、低光自拍模式外，三腳架模式更能長曝50秒，肉眼看不到的景物也能清晰呈現！顯示方面，採用了6.43吋FHD+ AMOLED PureDisplay屏幕，具備90Hz刷新率，足夠流暢地重播旅行短片。處理器則是Qualcomm Snapdragon 695 5G，內置8GB RAM及256GB容量，並對應兩張nano SIM甚至eSIM功能。電池容積4,200mAh，支援33W快充及長達2天續航力，夠晒短途Trip需要。特別一提，此機不但有Victus強化玻璃保護，還符合IP67抗水防塵要求，可安心戶外使用。

激平之選

Redmi A1是一部$700有找的平價4G雙卡手機，配備6.52吋HD+大屏幕，內建深色主題和夜間模式，搭飛機關燈玩都唔怕雙眼疲勞。雙鏡頭包含一個800萬像素主鏡頭和一個輔助鏡頭，另設500萬像素前置鏡頭，俱支援人像、短影片、延時攝影等拍攝分唇。配備5,000mAh大電池及MediaTek Helio A22處理器，惟2GB RAM配32GB ROM略嫌太少。

AI美顏

HUAWEI nova 10 SE支援4G雙卡雙VoLTE，搭載6.67吋90Hz OLED屏幕，配合S680處理器、8GB RAM及256GB ROM，足夠應付大部分遊戲需要。星耀環後置鏡頭內嵌1.08億像素超高清主鏡、800萬超廣角及200萬像素微距鏡頭，影人影花俱佳；同時搭載1,600萬像素人像鏡頭，支援AI自適應美顏及廣角智能切換，旅行自拍又靚又輕鬆！

玩法豐富

POCO M5行到4G+4G雙卡雙待，處理器用八核心Helio G99，運算速度尚可接受，另備有6GB RAM、128GB ROM及5,000mAh大電池。三鏡相機包含5,000萬像素主鏡頭、200萬像素景深鏡頭及200萬像素微距鏡頭，提供HDR、夜景、全景、縮時及慢動作等豐富玩法。

極速5G

Honor 40 Plus正副卡槽都對應5G網絡，支援5G+4G雙卡，上網速度較4G雙卡機快上許多。內藏6,000mAh超大電池，足以煲劇25小時，更能10分鐘快充出3小時電量。其他配置包括6.74吋IPS窄邊框屏幕、Dimensity 700處理器、最高8GB RAM+256GB ROM等，雙攝模組由5,000萬像素主鏡頭及200萬感光景深鏡頭組成。