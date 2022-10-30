林鈺洧懶理老竇林俊賢同阿媽爆罵戰：上一代嘅事！

藝人陳自瑤、謝東閔和應屆港姐冠軍林鈺洧等，今日（30日）出席曲奇慈善義買活動，場面熱鬧。對於近日父親林俊賢與母親Jasmine展開罵戰，「表姑姐」馮鎵瀠（Naomi）加入戰團，指Jasmine自編自導講大話！林洧鈺受訪表示：「我冇唔開心，最多小量囉。上一代嘅嘢我唔清楚，唔知佢哋發生咩事，我淨係知道要專注自己嘅生活，同埋事業上嘅發展，佢哋嘅嘢唔關我事。（父母喎。）我覺得佢哋似小朋友，已經冇大家嘅聯絡方式，以前靠我喺中間傳話，依家係你哋（指記者），多謝！（媽咪話爸爸以前唔肯照顧你喎。）我冇聽過，真係乜都唔知。（成長環境會令你對婚姻恐懼？）揀伴侶一定會揀擇啲，同埋覺得女仔要有自己嘅事業先得。（敢結婚？）遇到啱嘅人會囉。」

問到她會否覺得娛圈男星多引誘，故不會與點圈中人拍拖，她坦言：「我唔係揀行業，我係嫁畀個人，所以持開放態度。（信林俊賢打你媽媽？）唔知喎，佢個樣唔似。（呢啲消息會唔會破壞爸爸喺妳心目中嘅形象？）都冇形象。（直接問佢有冇咁做過？）唔想知，真係冇乜所謂，有時情侶打吓交（指耍花槍）都幾開心吖。（咁表姑姐講嘢呢？）好少見佢，大家好疏離。（媽咪有冇唔開心？）其實佢做完記者訪問之後，都已經冇再留意新聞，因為佢唔識得上網搵，我亦唔會講佢知！」