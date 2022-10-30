超能使者︱劉穎鏇裸背出浴戲曝光　包條毛巾肉搏陳山聰

文偉鴻監製的無綫台慶劇《超能使者》明晚（31日）首播，劇中6大角色「骨精年」陳展鵬、「電視城Q姨」唐詩詠、「大隻勇」陳山聰、「深水埗Open姐」劉穎鏇、「短身高手」林子善及「獨行威仔」沈震軒各有絕招，當中最吸睛的，當然是既性感又打得的劉穎鏇，得條毛巾裹身都一樣照打！

在昨晚（29日）播出的特輯《超能使者 異能聯盟》中，劉穎鏇的出浴戲曝光，一展白滑美背，劉穎鏇說：「因為條毛巾着唔實，所以服裝姐姐好貼心咁用線幫我縫好。」她續說開拍前刻意去跑步及控制飲食來收身：「我喺呢套劇嘅身形肯定瘦過選美嗰陣！」繼劇集《兄弟》後再做打女的她，說事前要接受出拳、擋拳及踢腿等特訓，因筋骨太硬要多下苦功：「最難係踢腿、起腳，為咗畫面靚啲就要隻腳伸直啲，但我啲筋唔鬆，所以都下咗好多苦功，亦拍咗好多Take，全部我都親身上陣，做得好我覺得好有成功感。」由於她常以小背心及熱褲上陣，保護墊難藏於衫褲內，故她不時「零 Pad」上陣撞到周身瘀。

另外，常被「Open姐」欺負的「大隻勇」陳山聰，有「刀槍不入」的超能力，其中一幕「以臂擋車」，文偉鴻透露為打造完美車輛撞凹效果，劇組於現場設威吔配合，拉動另一部車撞向特制鐵架營造「被撞車」效果，再合成陳山聰擋車場面，後期製作更以3D Model營造出零件飛散的逼真感。對於為配合CG，在現場要憑空想像演繹，陳山聰說很艱難：「睇就睇得多人哋點拍，自己拍時真係幾難揣摩，好彩監製喺現場指導我哋，我哋同武術指導都試咗好多次，今次係我拍得最辛苦同開心嘅劇，係好好嘅經驗。」作為「武打擔當」之一的他獲安排不少高難度動作場面，他幾乎全部親身上陣：「我係一個搏到盡嘅演員，我會喺有底線下嘅情況下放到盡，太避忌就好多嘢做唔到。」另外林子善更當「舞男」搵快錢，有騷肌跳舞場面。