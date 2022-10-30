彭家麗新歌棄親自演出　帶挈鄺家瑜藍杰拍MV

歌手彭家麗（Angela）在30年前，一首有17個字歌名的歌曲《是不是這樣的夜晚 你才會這樣的想起我》，令人留下難忘印象，30年後她再遇上另一首新歌《是不是這樣的痛過 人才算真正的成長過》，延續17個字的歌名。歌詞全部是她的心聲寫照，她說：「其中一句：追逐 追問 追尋 追求不違心..最打動我，因為初入娛樂圈不停追逐名利，遇上好多事不明白會去追問，跟住去追尋夢想，最重要係唔做違背良心嘅事，可能好多人覺得我唔適合呢行，我只係想唱歌，依家有個好老闆係好難得，所以要珍惜！」

她透露在監製舒文要求下，摵甩慘情唱腔，改用輕柔唱法，打造出一個時代感覺，她說：「04年嘅扑頭意外，令我有後遺症，好似遺忘咗音樂上嘅拍子，不過今次好有得着，舒文令我搵番自己，可能佢醫好咗我個後遺症。」舒文又以咖啡特製甜品來形容Angela的歌聲，苦澀中帶甜，因為人生要有苦有甜，Angela也自覺是苦中帶甜，因為回顧過去她不再執着，正如MV的結尾她穿上一對鴛鴦鞋仍繼續行，就是寓意「show must go on」，她稱除了唱歌，她亦希望有機會再拍劇集。

今次MV團隊起用新力軍MJ（鄺家瑜）和藍杰，並首次採用全虛擬實境拍攝，Angela笑言本想親自拍攝，因為歌詞以她的經歷作藍本，不過公司有靚女演員，所以她要多給新人機會。由空姐搖身一變成為演員的新演員MJ，在MV中她與同門的藍杰演情侶，因為兩人本身相熟也很快入戲，但導演亦要考驗她演技，其中以虛擬畫面拍攝的撞車意外及一場爆喊戲，她說：「我為咗呢場喊戲，將自己過往感情創傷，融入音樂之中來培養情緒，也要感謝師姐彭家麗在場悉心教導，令我更快投入MV故事之中。」她為了自我增值，所以拜師學戲及唱歌跳舞，希望在演技上有進步，能多元化發展。