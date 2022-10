台灣天王周杰倫(周董)向來充滿藝術細胞,早前佢仲到訪畢加索孫女家中相聚,唔知係咪受濃烈藝術氣息感染,近日周董與友人舉行萬聖節派對,都選擇以名畫、藝術家作主題,眾人扮演各式各樣嘅藝術品,其中周董以簡單黑Tee白褲上陣,再手持鮮花,原來係扮緊英國塗鴉藝術家Banksy嘅名作《愛在空氣中》(Love Is In The Air),不過講到最「神還原」嘅,都係周董太太昆凌,扮成世界名畫《戴珍珠耳環的少女》嘅佢,不論耳環、服裝、神情都模仿得非常到位,更發揮創意,以金髮代替畫中嘅金色頭巾,完美變裝令周董都忍唔住表示:「你弄這樣,我們其他人怎麼辦」,並直呼:「你贏了」,肯定老婆嘅扮嘢實力。