黑夜之神手機降臨！同期動漫聯乘作仲有…

手機廠跟動漫電玩作品聯乘非新鮮事，最近就有一些，Fans們咪錯過！

霧黑Batman 彩蛋滿滿

ASUS ROG Phone 6 Batman Edition睇名都知大玩蝙蝠俠元素，例如機背設有Aura RGB燈效的蝙蝠俠標誌，機內又預載了蝙蝠俠主題包，包括動態桌布及應用程式圖標，專屬動畫與音效更會在充電或解鎖時出現。

此機的硬殼包裝恍如武器箱，打開後「彩蛋」滿滿，除找到手機與充電器，更有「蝙蝠俠造型保護殼」、「蝙蝠俠SIM卡針」及「蝙蝠俠信號投射燈」，其中投射燈可投影出蝙蝠俠半身剪影及蝙蝠標誌，十分有Feel！硬件則與ROG Phone 6D 相同，例如MediaTek Dimensity 9000+處理器、12GB RAM+256GB ROM、6.78吋165Hz AMOLED屏幕、6,000mAH大電池等，亦同樣搭載AirTrigger 6超音波感測器，提供三種打機感應模式。

原神進駐 豐富精品

OnePlus早前於國內推出Ace Pro原神限定版，設計靈感來自遊戲人氣角色「胡桃」，玻璃後蓋刻有角色的頭像浮印及烈燄紋理，閃光燈印有梅花瞳圖案，並附有專屬散熱保護殼、充電器、立繪表情貼紙與海報、「護摩之杖」造型SIM卡針及桌面擺設等。機內元素亦唔少，例如「小布助手」換上原聲演繹，又有專屬鈴聲、提示聲、主題布景、開機動畫及超過60款應用圖標等。規格方面，用上Snapdragon 8+處理器、6.7吋120Hz屏幕、16GB RAM+512GB ROM及支援150W快充的4,800mAh電池等。

限量吉蒂 只送不賣

小米Civi 2主打自拍和女性市場，輕薄機身只有7.23mm厚、171.8g重，並內建5,000萬像素超清主鏡頭、3,200雙前置鏡頭及多色溫四柔光燈，影人自動質感美肌兼虛化背景，單是影相規格已叫絲打心動。然而它最叫人雌性雀躍是與Hello Kitty攜手推出的潮流限定禮盒，背蓋增加了與之呼應的百摺紋，並附有Hello Kitty公仔、唇膏造型流動電源、兩款限定胸計及手提包包。惟留意禮盒僅僅生產100套，而且只送不賣，想入手就要諗諗計了！