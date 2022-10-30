觀眾喊到散場！蔡思韵學日文冧Fans勁有「瀛」

由任達華、張艾嘉、蔡思韵及周漢寧合演，曾憲寧執導的《燈火闌珊》，入圍第35屆東京國際電影節「亞洲未來」單元競賽部分，成為唯一一部爭奪殊榮的港產片。電影日前在東京作世界首映，蔡思韵和周漢寧現身首映禮，電影大獲好評，不少當地影迷被電影掀動，更稱「不知為何，由電影開始一直哭到散場」。

蔡思韵為見當地觀眾，之前學了自我介紹的簡單日語，她說：「只學了兩句，但都講得不太順暢，好緊張呀！在觀看電影時看到大銀幕上有日文字幕，別有一番風味，另外日本觀眾比我想像中的熱情，很開心可以跟他們交流！」她感謝導演給予自由度和空間去演繹，並感謝飾演其母的張艾嘉：「多謝她這位經驗豐富的前輩，在這次演出上有很多提點及幫助。」

首次參與海外的國際性影展的周漢寧，講到感受到當地觀眾的熱情︰「日本觀眾的欣賞能力及感受能力，令我印象深刻，當中一些劇情亦令不少現場觀眾動容及流淚。」作為新人的他，說有幸和張艾嘉及任達華兩位影帝影后合作：「和張姐的對手戲是最多的，非常感激她把我視作演員及對手般看待，大家有商有量，令我每一天工作都很安心。至於華哥，他的活力，以及對生命的熱情，對我影響良多，他教會我這是演員應有的態度。」