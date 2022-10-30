Tsunko 好波靚女識變身

男神出場打波，唔少鏡粉都變咗熱血女球迷，隨即掀起一陣籃球熱，但如果你係日本寫真迷，見到知名Coser兼寫真女優Tsunko嗰一身咁好波嘅造型，熱血沸騰嘅程度絕對有過之而無不及！

Coser出身

做人要識得變通，尤其喺鏡頭下搵食嘅寫真女優，耐唔耐要轉變吓形象，否則觀眾好易嫌悶，繼而變心。不過，呢種情況應該唔會喺Tsunko身上出現，點解？因為佢係一位Coser，最叻玩變身！講真家陣日本寫真界有唔少知名Coser搵緊食，包括Enako、伊織萌同宮本彩希，而Tsunko作為佢哋嘅隊友，外形一啲都唔輸蝕，雖然已年屆30歲，但係樣貌都幾嬌俏，似個十零廿歲嘅妹妹仔，加埋每次出鏡都打扮得超靚，實在迷倒唔少男士。身材方面，Tsunko絕對係好波之人，35吋上圍加埋F Cup嘅分量，頻頻露出深長乳溝，襯埋一身嫩白肌膚，就更加吸睛。

有聲有色

同好多Coser一樣，Tsunko細細個已鍾意睇動漫，大學畢業後開始參加Cosplay活動，由於喺打扮方面用咗唔少心思，加上身材又唔錯，好快喺圈內成名。2018年，阿妹參加一個由宮本彩希搞嘅Cosplay活動，馬上被藝能事務所睇中，簽為旗下藝人，正式進軍寫真界，並且喺2020年推出咗首隻寫真碟《DOLL》。另外，佢仲拍咗唔少數碼寫真集，但因為工作繁忙，近期似乎冇咩寫真作品推出。順帶一提，Tsunko除咗人靚，仲要聲甜，經常以聲優身份為動漫配音，閒時更會做埋DJ，喺夜場入面打碟，帶動觀眾氣氛。其實阿妹即使唔識打碟都無所謂，只要着得性感一啲亮相，一樣可以令男士勁興奮。