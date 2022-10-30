潛入慾海　快感沖天飛

見到三點式水着妹玩潛水，相信好多男士都會睇到眼甘甘，甚至產生唔少遐想！但其實淨係潛水嘅英文「Dive」，都足以令人想入非非！

Diving Suit 非潛水用

照字面理解，「Diving Suit」即係潛水裝，但作為情色俚語，佢嘅意思就會變咗安全套，相信係因為兩者嘅質地都係咁貼身，功能上又有異曲同工之妙。話時話仲有句男士專用嘅情色俚語叫「Dive into the Dark」，字面意思係「潛入黑暗」，查實暗指曳曳。講多樣嘢畀大家知，男女曳曳通常係一粒鐘內完事，但原來曳曳時間最長嘅世界紀錄係10小時，由AV男優川本英雄同女優新垣聖那喺2014年所創出，係咪好誇張呢！

Dive 向下衝刺

男士好似打樁機咁向床伴全力衝刺，嗰種快感令唔少人欲罷不能，但原來打樁機式體位都有升級版！呢一招叫「Dive」，玩法唔複雜，首先女方瞓喺床邊嘅地板，仰起下半身，並用兩腿夾實坐喺床邊嘅男伴條頸，而男士就借住床邊嚟卸力，從上而下衝刺。性學家話呢招嘅好處在於慳力，令男女雙方可以更加享受曳曳嘅過程。

《Private Dive》 靚景襯淫娃

見到「Dive」呢個字，身為四仔迷嘅你會諗起邊套作品？有套大製作好值得推介畀大家，就係片廠Private喺2020年推出嘅《Private Dive》，一嚟由四仔名導Moire Candy執導，二嚟搵咗Stacy Silver、Claudia Rossi、Nikki Sun等多位好波又有人氣嘅靚女演出，而且為咗配合潛水主題，片廠專登包起西班牙馬略卡島嘅一個海灘進行拍攝，真係勁揼本！雖然呢套四仔係零劇情，但靚人、靚波加靚景已經夠晒吸睛，尤其係擁有36D-26-36魔鬼級身材嘅Stacy Silver，佢嘅激情表現，足以令男士們消耗一盒紙巾！

同場加映：水野朝陽玩潛水

唔少日本AV都以潛水為主題，當中又以AVS collector' s喺2017年推出嘅《變態水中運動裸體潛水》最為經典，皆因女主角係人氣女優水野朝陽！喺2013年出道嘅佢，當年憑住一對35G巨乳上位，而且作為企劃單體女優，唔止產量高，演出內容仲相當激，好似喺呢套AV入面，佢就同男優喺水下曳曳，真係少啲技術、體能同勇氣都唔掂！