陳展鵬嗌崩潰　唐詩詠流幾加侖眼淚

由陳展鵬、陳山聰及唐詩詠合演的新劇《超能使者》，故事悲喜交集有笑有淚，展鵬的角色經歷人生谷底，拍到他陷崩潰想逃回家，而詩詠的角色情緒起伏大，是入行以來最辛苦，被指帶了幾加侖眼淚開工。至於拍攝期間山聰的兒子出世，故此劇對他倍添意義。

由文偉鴻監製，陳展鵬、陳山聰、唐詩詠、林子善、劉穎鏇等主演的無綫台慶劇《超能使者》，是一部既貼地又科幻的劇集，講述展鵬、山聰及詩詠等幾個住在深水埗的小市民，因一起交通意外而獲得超能力，並組成「正義聯盟」幫助街坊解窘，交織出有笑有淚的故事，側寫基層市民的辛酸，帶出人與人之間的暖心關係。劇集由明日（31日）起逢星期一至五晚上9時30分於翡翠台播出。

情緒起伏瞓唔着

全劇逾1,800個鏡頭加入CG處理，足足花了15個月時間做後期，展鵬表示今次有很多新嘗試及挑戰：「因為我嘅超能力係時間停頓，所以同一時間要處理好多動作、速度、面容同配合鏡頭。」展鵬的角色是性格滑頭又縮骨的腳底按摩師，他自言對按摩有心得，有時會為太太及自己按，所以這方面沒難度，只是角色的人生在中段會有大轉折，令他演繹起來大感吃力：「咁多年都未試過，崩潰到我唔想留喺廠，好想返屋企，好似小朋友想逃學，我個角色喺人生谷底，好多時夜晚瞓唔着，因為情緒太動盪。」

詩詠則是性格豪氣的臨時演員領班，擁有「治療奇能」，她稱角色粗魯又要做很多誇張表情，跟本身性格有出入，笑言：「每日開工我都要同自己講放低包袱、放低自己，跳出以往嘅斯文感覺。」她又指處理情緒起伏是入行以來最辛苦：「全部都係自然流露，但作為演員可以拍到一套咁多情緒嘅劇係好滿足同開心。」展鵬亦指詩詠喊得，帶了幾加侖眼淚開工。

陳山聰難得可愛

而山聰飾演由內地來港的新移民，本是一名武術教練，有刀槍不入的超能力，在洗衣店做污衣回收員，劇中以武打擔當的山聰坦言雖然辛苦但開心：「劇中我係新移民，會用好特別語調同觀眾見面，係比較可愛，相信大家都未見過我呢種演繹方式。」拍攝期間，適逢山聰的兒子出世，故該劇對他來說有份深層意義。

劉穎鏇不再斯文徹底Open

劉穎鏇（Tiffany）所飾演的「深水埗Open姐」是個兼職模特兒及臨時演員，性格爽朗兼男仔頭，劇中既有打鬥場面，又要以三點式上陣，非常吸睛。她跟陳山聰會由歡喜冤家變成情侶，Tiffany稱角色有別於以往：「我個妝好濃，頭髮染成粉紅色，衣着同個性都好Wild，我本身個人保守同怕醜，今次係突破咗自己。」至於林子善則扮演山聰的孖生哥哥，熱愛跳舞，但礙於外形苦無機會，為了滿足跳舞夢惟有瞞住山聰跳艷舞，設定搞笑！

「大家姐」王君馨 仗義救「聯盟」

王君馨與沈震軒在劇中是情侶，君馨是社團大家姐，跟另一社團大佬歐瑞偉明爭暗鬥，不齒對方經常借小朋友及無辜市民去賺錢。而「正義聯盟」因助人而得罪歐瑞偉，招致殺身之禍，幸得君馨出手幫忙。沈震軒跟母親有段傷感的過去，後來得到陳展鵬等人的幫助，得以與母親重修舊好。