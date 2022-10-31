【是日通勝】

農曆十月初七

壬寅年 庚戌月 丁巳日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：祭祀、安床、結網

忌：理髮、出行、針灸

幸運方向：坐南向北

幸運數字：8、17、30、37

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：愛情運一般，寄情工作反而有望取得佳績。

金牛座：把握事業發展機遇，距離成功將愈來愈近。

雙子座：感情發展遇阻力，單身者要保持理性和耐性。

巨蟹座：對伴侶要多包容，咄咄逼人只會令對方反感。

獅子座：擇偶不可只看外表，志趣相投才可細水長流。

處女座：做任何事都要量力而為，逞強性格易惹麻煩。

天秤座：運勢好，心情靚，穿橙色衫可增強你的人氣。

天蠍座：財運有點糟糕，判斷力受影響，易因小失大。

人馬座：事業發展如魚得水，惟經濟收入不似預期。

山羊座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

水瓶座：相信自己的能力，運氣欠佳也不能阻你成功。

雙魚座：運勢排第一，遇到任何問題都能應付自如。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）雞 事業旺

（跌）豬 易破財

鼠：財運不穩，易因敷衍心態招致金錢損失。

牛：個性隨和，能夠給身邊人留下好印象。

虎：受煩心的事困擾，焦躁不安，易得罪人。

兔：情緒低落，身心疲憊，負能量愈積愈多。

龍：責任心重，謀事有方向，成功機會高。

蛇：財運不穩，用錢要謹慎，提防小人敲詐。

馬：運勢好壞參半，需留意人際之間的溝通。

羊：瑣事纏身，要沉着應對，焦躁冇好處。

猴：貴人運強，大膽表達心中所想易獲賞識。

雞：事業運極佳，無論經商或打工都能成功。

狗：人氣勁，信心強，從事銷售工作有着數。

豬：是日沖煞，財運下降，要提防入不敷支。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

人生由命非由他，有酒不飲奈明何？

人生一切是命中注定，不是他人可以安排，眼前有酒若不喝，豈不是辜負這一輪明月呢？

歌神的歌曲也填上「命裏有時終需有，命裏無時莫强求。」有客人告訴我，他每年花萬元買全屋各方位風水物，多年來已花數十萬，可做個小型博覽館，雖然沒有大發特發，但為求心安，不敢不買。你的命運是自己的選擇，沒有錯與對。

最近錄製了新一輯節目，發現觀眾們好想找到一間風水屋，又會問這區適合發展甚麼行業等等。打個比喻，是否一包中藥材適合任何人？是否某些樓盤請到甚麼大師做宣傳便風生水起？是否放了風水物品便可以發大財、不生病？人有人運，地有地運，國有國運，從八字可推算出來，繼而作出應對。其實中華文化也會借用一些風水物品，但人們在迷惘中永遠看不透「成也蕭何，敗也蕭何」這句諺語。盲目相信，不懂篩選，將任憑一些人把你的金錢淘空，到頭來才發現是南柯一夢。

有種體會，當自己懷着一片赤誠之心對待某人，奈何對方假裝領情，別有用心地取得你的盛情美意，成就了自己後，過河拆橋，事後反思有些人的本性已注定，不論任何人連枕邊人也是當交易。因此不論甚麼時候，遠離一些不好因緣，可能是好開始。同樣地，選擇一間好的風水屋，先要問從前事。好山好水，人傑地靈。齊家才可治國平天下，祝大家「家和萬事興」。