同姜濤拍拖冇得咀！葛綽瑤擔正女一零福利呻笨

藝人葛綽瑤（Yoyo）在新劇《季前賽》中與姜濤飾演一對，但「拍拖」冇得拖手、冇咀嘴，只演BB級戀愛呻慘。現實中有拍拖經驗的她，對於劇中採取主動戀姜濤，她笑言：「我就唔敢做啦！」

《季前賽》是ViuTV再次以運動為主題的劇集，故事圍繞籃球賽事、以男仔戲為主，故女角「河馬」雖然是葛綽瑤首次當女一，但戲份不算多。她飾演球隊軍醫，開工前專登跟劇組的中醫朋友學針灸和按摩，對紮針有板有眼：「可能我畀人針得多，因為細個跳芭蕾舞，隻腳經常扭傷移位，成日要針，對穴位知識還好，不過最後冇幫人針過，所以佢哋都係安全嘅。」她自爆有替各人按摩，以張繼聰最多，她自言夠力度，應該按得對方很舒服。

劇中與姜濤有感情線的她，令不少人大表羨慕，她卻說：「係BB級感情線，我嘅出現係因為佢，我搵咗佢好耐，最後搵到就一直圍住佢轉，好崇拜佢。（點BB級？）大家嘅熒幕初吻仲喺度，拖手都冇！（咁點交代拍拖？）可能係眼神交代，其實係幾悽慘。」她稱與姜濤首次合作，故不相熟，幸同劇有較熟的ERROR成員肥仔和193，她又表示對打籃球的男生沒特別感覺，反而大讚懂樂器的男生有吸引力。

對於成為《全民造星IV》中首個跑出獲公司重用拍重頭劇，Yoyo認為每人發展不同：「自己唔着重係咪第一個，係着重第一次，會着重做唔做得到、做唔做得好多啲，多謝導演好信任我。」她稱最難忘是冬季拍攝時要着背心及與姜濤拍鬧交戲，而與飾演姜濤母親的童愛玲一場爭執戲亦令她大表緊張，但笑言最辛苦還是要應付張繼聰的爆肚：「最困難係忍笑，佢每take都爆一個新嘅，無法防備。」對於肥仔被指身形最不似打籃球，她稱肥仔球技好，並提到MIRROR另一成員Stanley拍劇時曾撞傷鼻，大家十分拚搏。

妝頭：Choco Wu/Terrence Chan

服裝：Claudie Pierlot