娛圈單打︱《美麗戰場》爛唔爛　 港劇是否仍抵撐？

無綫劇集《美麗戰場》大結局，不但未有為劇情畫下句點，反而遭大批網民怒轟「無頭無尾、唔知想點」，更紛紛叫導演葉念琛不要再拍劇。

「其實創作嘅嘢呢，就好主觀嘅，不過你哋嘅批評呢，我一定會跟進嘅」，葉導並沒這樣說，他反指自己拍電影出身，拍劇要與別不同，「留白ending唔排除開第二季，大家集氣啦」。問題是，觀眾早已一肚氣了，此話威力有如「無頭無尾只不過係前戲咋噃，高潮就係第二季嘅回流『反骨琪』同埋再次啜爆朱晨麗」。

坦白說，「留白ending」也分高低，劇集《流氓大亨》鄭裕玲昏迷中那滴眼淚傳頌至今；《義不容情》那雙教堂內的絲襪腳，亦引伸出是丁有健的情人還是其妹的討論，觀眾看不到比80年代優秀的水平，失望與不滿是可以理解的。正如演戲不是為了攞獎，創作也不是為了開下一季，創作人應力求圓滿講好當下要講的故事，如果能開續篇，那是bonus，創作不能坐這山望那山，可惜近年影視界均出現不少本末倒置之作。

《美》劇在創作階段時，曾被形容為「港版《Penthouse》」，當然開播後已沒人再說，而是聚焦在劇情如何灑狗血。《美》劇口碑固然難與南韓話題劇相比，論人心險惡的描寫也不及數年前內地劇《隱秘的角落》，後者在網上有排山倒海的分析與導賞。當內地劇也講究「劇本殺」，香港是否也該以劇本作為殺着呢？尤其當拍古裝劇缺乏名山大川烘托，拍時裝劇又惹來觀眾話「爛」，到底要如何走出「劇本yup，場面窄」的困局，是港劇當前一大難題。