【Chok的迫降？】BrianBond初遊北韓　獲韓國大師睇中行騷

今年參加Ace Talent演藝模特兒大賽並成為「Face of Hong Kong」得主的BrianBond（林灝邦）及C Lam.（翟司琳），早前代表香港到韓國出戰國際模界年度盛事《Face Of Asia》，C Lam勇奪Top 10 Models殊榮及美肌大獎，至於BrianBond同樣收穫甚豐，不單被韓國首席時裝設計師賞識，更接近北韓邊境，chok的迫降！加入「美容教主」唐安麒旗下並發展模界事業的BrianBond，稱今次韓國之行，令他大開眼界。他說：「好榮幸可以代表香港參賽，初時以為只係參賽，估唔到可以參加議政府市舉辦嘅兩場fashion show。最感恩嘅，係可以喺參賽者中脫穎而出，被選中參加韓國著名設計師李尚峰時裝騷嘅audition，無論結果係點，呢個機會已好難得。」

另一難得之處，是大會安排眾參賽者乘飛機漫遊，讓他們更認識韓國，期間在上空見到北韓邊境，BrianBond說：「個感覺好有趣，同埋係難得嘅經驗，睇韓劇《愛的迫降》就有，但真實見到北韓邊境係第1次。」今次和超過40位來自不同地方的參賽者一起比賽及行騷的他，可說是「友誼先生」，尤其深受一眾女參賽者歡迎，常出現「被女圍」的場面，常主動跟他玩selfie，他說：「哈哈！只係大家都覺得有緣參加比賽，會好珍惜相處同交流機會，大家都係年輕人，我都好開心，可以了解同認識其他國家嘅文化。」