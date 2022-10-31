東方日報C1：范冰冰秘密訪港　親認有工作

內地女星范冰冰昨日秘密來港，一身簡約打扮的她，仍星味十足，相當亮眼！據知她今次香港行，除了做孝順女帶父母旅遊之外，還會與多位香港電影人見面，為明年全面復出鋪路！

范冰冰早前獲韓國釜山電影節頒發「傑出亞洲演員獎」，但因疫情關係，她無法親身到場領獎，只事先拍下短片講致謝詞，全程操流利英語，其中她提到明年會親自飛到釜山參與下屆電影節，並與韓國粉絲約定：「明年見！」不少網民認為她在暗示明年在演藝事業上全面發力，而她今年3月亦曾於韓國跟電影《登陸之日》（My Way）導演姜帝圭見面，又為韓劇《Insider》客串，似為全面復出作準備。

解放少女心

除了韓國市場，冰冰對香港亦有一份情意結，昨午她秘密抵港。有指今趟神秘之行，除了因防疫政策放寬，她帶父母來港遊玩之外，另一個主要原因是相約一班香港電影界朋友見面。昨午約一時許，身穿黑衫灰色褲配黃色手袋、綠色帽的冰冰，與父母齊齊步出機場，雖只是一身簡約打扮，但相當搶眼，冰冰心情亦相當不錯，連昨日選用的電話套都相當可愛，是一隻粉紅色齙牙兔款式，而手機屏幕畫面則見到是用上其肖像靚相。當她見到傳媒時，表現從容，相當親民，問到今次是否來旅遊？她表示：「有工作、有點事情。（在香港逗留多久？）還未定。」現場所見，身形高大的范父身穿外套白褲，自行推着幾件行李，范母則披上名牌圍巾，3人來港行李不算多，只有4、5件，未知是否索性在港血拼後，才再買新篋。

最愛港美食

冰冰於香港娛圈一向人緣甚佳，2018年曾專程來港撐「香港專業電影攝影師學會」30周年晚宴，並獲得「攝影師眼中最具魅力女演員獎」，亦因電影《十月圍城》而跟陳可辛及甄子丹等相熟，今次來港，大有機會與一班老朋友敍舊，尤其陳可辛正籌拍多部大型劇集，劍指串流平台市場，亦很適合冰冰發展。記者昨日亦有問到冰冰今次會否抽空與香港導演朋友食飯見面，她謂：「會。」還表示很喜歡香港的美食，笑言基本上甚麼種類都喜歡吃；說到此處，其身邊工作人員禮貌地着記者不要再追訪，冰冰與父母遂登上座駕離去。