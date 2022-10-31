維特健靈鼓勵員工唞唞氣　新增三天旅遊假

維特健靈表示企業一直十分關心員工的身心健康，希望藉不斷優化員工福利，以增加員工對公司歸屬感，亦提升他們在職場上的愉悅感。(客戶提供)

【營業資訊】疫情之下不少公司實行在家工作，現進入「後疫情時代」，加上政府「0+3」措施，不少打工仔都實行買機票，出外旅行輕鬆一下。大型健康產品公司維特健靈宣布額外新增3天員工旅遊假期。預料將有近千位員工受惠，叫一眾打工仔口水直流。

全城引頸以待 新增3天旅行假期

為提升員工的工作與生活平衡，維特健靈宣布為員工額外新增3天旅行假期，以全面提升員工對公司的歸屬感和讓他們有更多機會「抖抖氣」。維特健靈表示，一直非常關心員工的身心健康，期望不斷新增員工福利，讓員工可以提升整體工作動力及效率，並強調公司一直以員工健康為首要大前提。配合政府「0+3」措施，正好能讓員工可以出外遊玩輕鬆、開心一下。

大派五色靈芝 關注員工健康

維特健靈指平日會定時向員工免費派發皇牌產品「五色靈芝」及其他身心保健產品，在守護大眾健康的同時，亦相當關顧公司上下的免疫健康。

彈性上班時間及在家遙距工作

為響應疫情後的工作新常態，維特健靈早在約一年前已為員工提供彈性上班時間，員工亦可以在家遙距工作。這些措施不但增加了企業於人力市場上的競爭力、挽留及吸引人才之外，亦有助減少員工的工作壓力及使員工處理私人事務及工作的時間更加「鬆動有彈性」。

維特健靈董事長陳曦齡博士表示，「我們是一間『以人為本』的企業，員工是我們最重視的資產。公司和員工有個共同願望，就是讓大眾都能健康長壽，在實現這個願望的同時，也讓員工在工作上獲得滿足感。公司為答謝員工，提供更佳的福祉，實現真正的Work-life Balance，一直以來都有推出不同的員工福利，如生日假、入職周年假、進修假、購買產品員工折扣及推薦獎金等等，以提升員工於職場上的愉悅感。在未來，公司亦會不斷檢討人力資源政策，以制定更合適、更令員工增加對公司歸屬感的方案，從而提高工作效率，創造雙贏。」