【超級食物】應節南瓜　「營」到頂點

嘩鬼出籠的萬聖節，大家有甚麼過節計劃呢？今次小記不是為大家介紹好去處，而是集中解構萬聖節象徵之一：南瓜，除了可製作燈籠外，作為食物的它同樣有「營」，連果肉及籽都是寶呢！

【減肥人士之選】

作為「超級食物」之一的南瓜，營養亦超級豐富，從營養師的角度，它含有多種維他命，包括維他命A、E、C和β-胡蘿蔔素，還有膳食纖維與鉀質，不但有抗氧化作用，有助維持皮膚健康，還可促進腸道蠕動，預防便秘，同時有助預防眼睛疾病，增強人體免疫力。

此外，南瓜籽更含有豐富的Omega-3，有助控制血脂和膽固醇。除了豐富的營養素，南瓜的卡路里甚低，每100克的熱量僅為26kcal，絕對是減肥人士的好選擇。不過，南瓜同屬於較高澱粉質的蔬菜，若然進食，可扣減當餐的主食，以免吸收過多碳水化合物。

【具有食療作用】

從中醫角度，南瓜性味甘、平，是少數屬性偏溫的瓜類，果實含瓜氨酸、精氨酸、天冬酰氨、腺嘌呤、維他命B、維他命C、葡萄糖、蔗糖、甘露醇等成分，具有健脾開胃、益氣生津、潤肺化啖、解毒消腫、排膿利尿、生肝氣和益肝血等功效，具有食療作用，惟脾胃弱和胃病患者則要小心食用。

【食用禁忌】

雖然南瓜確實好處多多，不過亦不是人人啱食，也不是愈多愈好。南瓜的含鉀量及果糖量較高，腎病患者、糖尿病患者和血糖有問題人士都應注意，不宜過量攝取。另外，因其為高纖維食物，若與其他高纖維蔬菜同食，就有機會令腸胃不適。

值得注意的是，南瓜若然跟某些海鮮同時進食，包括鯉魚、帶魚、鰹魚、螃蟹、鱔魚、蝦等，亦可引致中毒，要小心留神。