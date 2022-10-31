WAKANDA FOREVER！《黑豹2》周邊霸氣登場

Marvel迷有福了！年度大作《Black Panther: Wakanda Forever》（黑豹2：瓦干達萬歲）將於11月11日上映，以瓦干達人對抗外來的威脅而展開劇情。首映禮獲得大量好評，天后Rihanna也演唱電影主題曲《Lift Me Up》。而相關的周邊產品如美妝聯乘系列及球鞋亦同步登場，令黑豹迷忍不住要收入囊中，齊齊大叫口號：「WAKANDA FOREVER」!

瓦坎達戰士色彩

全系列有唇釉、眼線筆、眼影盤等超過10種美妝品，帶來了奢華鮮艷色彩的限定包裝眼影和唇膏。最矚目的莫過於象徵瓦坎達的8色眼影盤，艷麗的色彩以及柔軟易上色的質感讓人愛不釋手。在限定設計的眼影盤中，裏面設計了象徵瓦坎達的紫色和黑色，還有鮮艷的橙色、墨綠色等，共8種顏色。眼影盤分為閃光、啞光和金屬3種質感，用以表現瓦坎達戰士的強大和優雅。這些色彩都有助於營造Party妝容，大家可以隨意塗上喜歡的顏色，享受大膽而酷炫的感覺。其次還有印上精緻黑豹圖騰浮雕的高光粉餅，只要刷上就可瞬間抓住全場目光，化身為主角。

同場加映：黑豹元素波鞋

adidas以黑豹的視覺效果打造出全新Black Panther x adidas UltraBOOST 5.0 DNA系列。整體主色調以黑色為主，鞋底是瓦坎達世界配色，以白色全掌BOOST 中底搭配黑紫色Continental橡膠外底。而Primeknit針織鞋面上配上反光線條，鞋頭處的3M飾條，能夠在黑暗中閃閃發光。另外，鞋底也加上了瓦坎達文字元素，以「WAKANDA FOREVER」口號貫穿整個鞋帶。滿滿的黑豹電影元素，Marvel迷萬勿能錯！