統計最受歡迎BB名　超級英雄竟然登冠「魁隆」都榜上有名？

好多家長都愛為子女改明星名，但原來亦有好多家長愛用迪士尼動畫、《星球大戰》（Star Wars）甚至係漫威（Marvel）嘅角色為仔女改名！最近有機配方奶粉網購公司就做咗個統計公布最受歡迎嘅角色BB名字。結果竟然係超英片《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）中深受粉絲歡迎嘅「星爵」Quill呢個名最受父母歡迎！

據統計自Quill喺首集《銀》出現之後，1年間呢個名就常被父母為B仔B女起名勁升8,457人！其實Quill呢個名嘅意思可解作鵝毛筆，本身呢個名亦好普遍，但自從《銀》上映後就多咗好多人以此為BB命名！至於「復仇者」終極奸角-「魁隆」（Thanos）呢個名亦同樣受歡迎排第5位。原來Thanos喺希臘好普遍，好多希臘人都用呢個名，而呢個詞語亦勁有意思代表「永恆」。

而僅次於Quill排第2名就係Kristoff，呢個名正係迪士尼賣座動畫《魔雪奇緣》（Frozen）男主角個名。自套戲上映後1年間多咗6,765名BB仔改呢個名！此外，可能你會諗《魔》的Elsa公主名字會多家長為子女選擇，但原來除了Kristoff之外，最多家長選擇就是「小白」Olaf這個名字！呢個名喺影片上映完1年後，急增3,128名BB以此命名！

而《星戰》角色名亦好受父母歡迎，例如英國女星黛絲烈尼（Daisy Ridley）喺片中飾演嘅太空女武士Rey呢個名就排最受歡迎BB名第3位。